Pistoiese ok ai Giardinetti. Battuta la Real Cerretese

Finisce con un incoraggiante prestazione il precampionato della Pistoiese, che nell’ultima amichevole di una lunga, faticosa e molto calda estate batte 0-3 la Real Cerretese. Un punteggio che di per sé non ha grande valenza, considerando che la squadra gialloverde è neopromossa in Eccellenza, ma che sicuramente dà agli arancioni una bella iniezione di fiducia in vista del debutto in gare ufficiali di domenica sera. La notizia più significativa di giornata però è il raggiungimento dei mille abbonamenti sottoscritti al termine della fase uno, che si è chiusa proprio ieri. Un risultato importantissimo e per certi versi storico per la piazza arancione, guardando ai numeri degli ultimi vent’anni.

Tornando agli aspetti di campo, ai Giardinetti, Andreucci ha sperimentato per la prima volta il 3-4-3, impiegando Russo, all’esordio da titolare, e Pinzauti come esterni d’attacco al fianco di Alagna. Una prova tattica andata decisamente bene, visto che sia l’ex Vibonese che il neo acquisto hanno trovato la via del gol già nel primo tempo. Al 21 minuto infatti è stato proprio Alagna a sbloccare il punteggio, deviando sotto misura un pallone vagante sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 43’ ecco invece il primo gol in maglia Pistoiese di Russo, abile a superare Battini con un calcio di punizione potente e preciso. Il numero novantanove, pur non essendo ancora al massimo della forma, ha fornito sprazzi di qualità assoluta, facendo di capire di poter essere un giocatore determinante per la categoria, una volta recuperata la giusta condizione. All’intervallo, come di consueto, Andreucci ha stravolto la formazione cambiando tutti e undici gli interpreti e dando minutaggio, tra gli altri, anche all’ultimo arrivato Brugognone. La terza e ultima rete di giornata è arrivata al 38’, quando Diallo ha raccolto l’ottimo suggerimento di Campagna e ha siglato lo 0-3 che ha chiuso anticipatamente il test.

Con quest’ultima amichevole è terminato dunque il precampionato della Pistoiese, che da oggi potrà pensare solamente alla sfida di Coppa Italia col Tuttocuoio. Domenica, alle 20.30 al Melani, arriverà una formazione neroverde che, pur essendo inferiore sulla carta, si giocherà le proprie chances al cospetto di un’Olandesina che dovrà fare le prove generali in chiave campionato, il vero obiettivo dell’annata.

Questo il tabellino del match. Real Cerretese: Battini, Bargellini, Dal Porto, Ferrara, Mallardo, Melani, Mordagà, Nieri, Pievani, Romiti, Volpi. A disposizione: Bouhafa, Cirillo, Lapi, Orsucci, Sogli, Tramacere, Innocenti, Cappelli. Pistoiese primo tempo: Arlanch, Venturini, Gennari, Accardi; Costa, Rossi, Alluci, Pellegrino; Russo, Alagna, Pinzauti. Pistoiese secondo tempo: Arlanch, Kovalenko, Polvani, Bertolo; Brugognone (Sciortino dal 30’ st), Biagi, Maldonado, Campagna, Kharmoud; Diallo, Simeri.

Michele Flori