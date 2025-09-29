Pistoiese, pari prezioso a Piacenza. Altalena di emozioni e spettacolo

PISTOIESE (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Martinelli (20’ st Silva), Sbardella, Zaffalon (1’ st Bertin); Putzolu, Taugourdeau, Lordkipanidze (26’ st Poledri); Mustacchio, Trombetta (34’ st Pino), D’Agostino (34’ st Bianchetti). A disp. Kolgecaj, Cabri, Garnero, Simone Campagna. All. Franzini.

PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Venturini; Kharmoud, Alluci (30’ st Russo), Maldonado (30’ st Rossi), Francesco Campagna, Pellegrino (12’ st Bastianelli); Simeri (20’ st Diallo), Pinzauti (40’ st Alagna). A disp. Arlanch, Boschetti, Kovalenko, Polvani. All. Andreucci.

Arbitro: Sciolti di Lecce.

Reti: Venturini 35’ pt, Putzolu 3’ st, Mustacchio 17’ st, Gennari 23’ st.

Note: ammoniti: Zaffalon, Pellegrino, Bertin, Pino, Alagna.

La Pistoiese torna da Piacenza con un punto, ma dietro al pareggio maturato al Garilli c’è anche altro. Il 2-2 con cui gli arancioni hanno impattato contro i biancorossi arriva al termine di una sfida giocata con grande personalità dall’Olandesina, che per più di un tempo ha imposto il proprio gioco sul campo di una delle favorite alla promozione in Serie C. Gennari e compagni hanno offerto una prestazione di grande carattere e tenacia, portandosi in vantaggio nel primo tempo e poi agguantando il pari, nella ripresa, dopo il ribaltone degli emiliani. Al termine della quinta giornata la Pistoiese si trova al secondo posto con 11 lunghezze, le stesse della Pro Sesto e una in mano del Lentigione, primo in solitaria con 12 punti.

La cronaca: nelle prime fasi della partita entrambe le squadre sono più interessate a difendersi che ad attaccare, tant’è che l’unica occasione arriva al 10’ con un tiro senza troppe pretese di D’Agostino. La Pistoiese è sorniona ma quando attacca dà l’impressione di essere pericolosa e infatti alla prima vera chance della partita arriva il vantaggio. Al 35’ ci pensa Venturini con un chirurgico mancino di controbalzo a portare avanti gli arancioni. L’inerzia del match viene ribaltata a inizio ripresa, col Piacenza che rientra in campo decisamente più affamato e in diciassette minuti piazza due colpi che valgono il sorpasso. Al terzo Putzolu si inserisce nel cuore dell’area e al volo trafigge gli arancioni, mentre al 62’ ci pensa Mustacchio a coronamento di un perfetto contropiede. La Pistoiese però è dura a morire e dopo appena tre giri otto giri di lancette trova il pareggio col colpo di testa di Gennari su cross di Alluci. Dopo il 2-2 entrambe le squadre abbassano i ritmi e, pur non rinunciando ad attaccare, non si fanno più male e tornano a casa con un punto a testa.

Michele Flori