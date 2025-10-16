Pistoiese: parla Andreucci. "Siamo cresciuti molto ma c’è tanto da lavorare. La rosa ampia un valore»

Cappellino in testa, sguardo deciso, voce stentorea sia per richiamare i suoi ragazzi sia per congratularsi con loro quando necessario. È così che Antonio Andreucci segue le sedute della sua Pistoiese, sempre al fianco dei giocatori, quasi come se volesse ‘telecomandarli’ nei gesti tecnici durante l’allenamento. Un uomo di calcio a tutto tondo, arrivato a Pistoia per provare ad aggiungere un’altra splendida gemma in una bacheca di trofei e riconoscimenti già scintillante.

Dopo sette partite, poco più di un quinto del campionato, che voto dà alla sua Pistoiese?

"Per fare valutazioni è presto, ma sicuramente, rispetto a quasi tre mesi fa, quando abbiamo iniziato la preparazione, abbiamo compiuto dei passi in avanti importanti. Non solo sul piano tecnico, ma anche su quello della maturità e dell’approccio alle partite e al lavoro quotidiano. Siamo impegnati in un campionato estremamente equilibrato, ed è la classifica a dirlo, durante cui ogni partita deve essere giocata col massimo dell’impegno".

Che margini di miglioramento ha la sua Pistoiese?

"Se pensassimo di essere arrivati al massimo sbaglieremmo in partenza. Menziono due aspetti: l’intensità con la quale siamo rientrati dopo l’intervallo al Leporaia altre volte non eravamo riusciti ad averla. Poi c’è il gioco offensivo, non solo in termini di gol siglati, anche perché abbiamo segnato più di tutti nel girone. Nello sviluppare la manovra possiamo essere ancora più determinati nell’attaccare la porta avversaria con tanti giocatori".

Squadra che vince non si cambia, eppure lei ha sempre variato formazione di partenza nelle prime nove partite. Perché?

"Il calcio è cambiato molto negli ultimi anni e anche noi allenatori dobbiamo evolverci. Il club ha allestito una rosa molto ampia, che ho il dovere di sfruttare al meglio. Ma non ho il paraocchi e se vedessi che la squadra ha un calo la penserei diversamente. I fatti però dicono che tutti e ventisei i calciatori meritano di giocare ed è mio compito dare loro il giusto spazio".

In questa stagione la Pistoiese ha a disposizione per gli allenamenti il campo di Pistoia Ovest, un gioiellino per la città.

"Premetto che la società ci ha sempre messo a disposizione i migliori spazi possibili, ma indubbiamente questa è un’area sportiva con grandi potenzialità. È come se fossimo in un centro sportivo nostro e, oltre a noi, può rappresentare una risorsa anche per il futuro del settore giovanile. So che la società ha già fatto sapere di essere interessata a un progetto a lungo termine e spero che le parti riescano a trovare un accordo per dare un futuro concreto a quest’area".

Se potesse prendere un giocatore da un’altra squadra del girone, chi ‘ruberebbe’?

"In questo momento penso solo ai miei giocatori. Ho un organico forte e che non ha bisogno di stravolgimenti: voglio guardare in casa mia e valorizzare ciò che ho a disposizione".

Michele Flori