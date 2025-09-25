Pistoiese, poker e primo posto. Dominato il San Giuliano City

SANGIULIANO CITY

1

PISTOIESE

4

SANGIULIANO CITY (4-3-1-2): Libertazzi; Tafa, Redondi (27’ st Tremolada), Bernardi, Ebano; Cazzaniga (32’ st Alboni), Barzago, Lupano (32’ st Toldo); Centis (27’ st Modic); Sartori (14’ st Izzo), Battistini. A disp. Lombardi, Morra, Sandre, Buzzi. All. Parravicini.

PISTOIESE (3-4-1-2): Giuliani; Costa Pisani (47’ st Kovalenko), Polvani, Bertolo; Bastianelli (1’ st Pellegrino), Alluci (14’ st Campagna), Rossi, Kharmoud; Russo (35’ st Boschetti); Diallo, Alagna (20’ st Pinzauti). A disp. Arlanch, Gennari, Simeri, Maldonado. All. Andreucci.

Arbitro: Testaì di Catania.

Reti: 18’ Alagna, 46’ Sartori, 23’ st Campagna, 26’ st Diallo, 50’ st Campagna.

Note: ammoniti Bastianelli, Centis, Alluci, Boschetti, Toldo.

La Pistoiese ingrana la terza. Dopo Rovato Vertovese e Sasso Marconi gli arancioni battono anche il Sangiuliano City e confezionano il terzo successo consecutivo in quattro gare di campionato. Al campo sportivo Zivido la Pistoiese offre una prestazione da squadra vera, imponendosi per 1-4. Una prova di forza concretizzatasi soprattutto nella ripresa, quando Bertolo e compagni hanno stretto alle corde i lombardi, dopo l’1-1 di fine primo tempo, segnando tre gol e mettendo in cassaforte altri punti pesanti in chiave classifica. La graduatoria vede ora l’Olandesina a quota 10 punti, al primo posto insieme alla Pro Sesto, bloccata sullo 0-0 dal Sant’Angelo.

La cronaca: l’approccio della Pistoiese è positivo, con gli arancioni provano a fasi vedere in avanti fin dai primi minuti e al 18’ legittimano il predominio territoriale con la rete del vantaggio. Il merito è tutto di Alagna che scatta in posizione regolare sul lancio di Alluci e in diagonale trafigge Libertazzi firmando lo 0-1. La reazione del Sangiuliano è molto timida e Giuliani non deve mai sporcarsi i guanti fino al primo minuto di recupero, quando l’intervento del portiere ospite sul tiro di Battistini favorisce involontariamente Sartori, rapido a depositare la palla in rete siglando il pareggio proprio allo scadere della prima frazione.

Nel secondo tempo l’Olandesina rientra in campo con l’intenzione di riportarsi subito avanti, ma devono fare i conti con la resistenza della compagine gialloverde. Andreucci allora mette mano alla panchina inserendo Campagna e Pinzauti, due cambi che si riveleranno decisivi. Al 68’ infatti il tiro del centrocampista dal limite trova la deviazione fortuita di un difensore e beffa il portiere. Il muro dei locali crolla e tre minuti dopo arriva anche il gol di Diallo che firma l’1-3. La quarta marcatura di Campagna, ancora con una conclusione dalla distanza in pieno recupero.

Michele Flori