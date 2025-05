Pistoiese: prestazioni altalenanti e sconfitta amara

CECCHINI 6. Sbaglia qualche rinvio coi piedi, anche se sui gol incassati è incolpevole.

ACCARDI 5. Si dimentica di Biagioni che sigla indisturbato la prima rete di giornata.

MAZZEI 5,5. Partita da luci e ombre. Va in crisi quando deve marcare Andolfi, ma ha il merito di firmare il gol che restituisce speranza agli arancioni.

BERTOLO 6. È l’unico del pacchetto arretrato che non commette errori marchiani. Non un pomeriggio facile, ma almeno porta a casa la sufficienza.

DIODATO 5. Comincia con un paio di spunti interessanti, ma poi si fa sovrastare da Meucci in occasione del raddoppio (dal 25’ st STICKLER 6. Contribuisce agli assalti finali).

BASANISI 5. Impalpabile in entrambe le fasi di gioco, non entra mai in partita se non con un tiro dal limite (dal 22’ st GRESELIN 6. Prova ad accendere la luce a centrocampo).

MALDONADO 4,5. Due gialli in meno di 50 minuti e la sua partita finisce molto presto. Anche mentre era in campo non aveva fatto vedere grandi cose.

BOCCIA 5,5. Il primo guizzo arancione è il suo, peccato che sia l’unico in tutto il primo tempo (dal 11’ st GRILLI 6,5. Col suo ingresso la Pistoiese cambia passo. Disegna la traiettoria del 2-1 con un bel corner).

KHARMOUD 5. Invisibile per l’intero primo tempo, fa leggermente meglio nella ripresa ma è ben lontano dal giocare una gara all’altezza (dal 40’ st GIOMETTI SV).

PINZAUTI 5,5. Svaria sul fronte offensivo e a livello d’impegno non gli si può recriminare niente. Pecca però di cattiveria negli ultimi sedici metri.

SIMERI 5. Non si accende mai, né lo si ricorda per un contributo al gioco della squadra. (dal 11’ st SPARACELLO 6. Non è un caso che gli arancioni alzino i giri del motore col novantacinque in campo).

ALL. VILLA 5. Inspiegabile l’assenza dal campo di tutta la squadra nel primo tempo. Nella ripresa la Pistoiese si sveglia dal torpore e dimostra di essere viva, ma non basta.