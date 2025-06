Pistoiese punta su Boschetti e Diarrassouba per rinforzare centrocampo e attacco

Non solo Mattia Gennari. La Pistoiese è intenzionata a rinforzare fin da subito anche il reparto di centrocampo e d’attacco e gli ultimi nomi accostati al club arancione rappresenterebbero due certezze per la categoria. Per la mediana il profilo che Taibi avrebbe individuato è quello del classe 1996 Alberto Boschetti, in uscita dalla Pro Palazzolo, formazione del Girone B di Serie D. Si tratta di un giocatore eclettico che può ricoprire molti ruoli sia nel cuore del terreno di gioco che sulla fascia. Boschetti è un esterno sinistro di piede mancino che in carriera ha giocato spesso anche da mezzala e che, nell’ultima stagione a Palazzolo sull’Oglio, ha ricoperto in diverse circostanze la casella di terzino sinistro. E’ inoltre un giocatore di carisma e personalità, tant’è che in Lombardia ha indossato la fascia da capitano nel campionato da poco terminato. In passato ha vestito anche le maglie di Pergolettese e Franciacorta e nel biennio alla Pro Palazzolo ha dimostrato di avere un’ottima propensione al bonus, come dimostrano i 10 gol e i 22 assist in 72 presenze. Il suo arrivo in arancione alzerebbe ulteriormente il livello dell’organico arancione, permettendo ad Andreucci di poter giocare sia con la difesa a quattro, impiegando Boschetti come terzino, sia con la retroguardia a tre e il centrocampo a cinque, schierando il classe ‘96 come quinto a tutta fascia.

L’altro nome che è entrato prepotentemente in orbita arancione è quello dell’esterno d’attacco Adama Diarrassouba, in forza alla Cavese, con cui ha raccolto venticinque presenze, senza mai segnare, nell’ultimo campionato di Serie C. Prima di approdare a Cava De’ Tirreni, il classe 1999 ha indossato diverse casacche in Serie D, a cominciare da quella dell’Aquila Montevarchi, con cui ha esordito tra i grandi dopo le esperienze giovanili alla Sestese. Successivamente in quarta serie ha accumulato esperienze con Prato, Grassina, Lornano Badesse e Campodarsego, dove ha conosciuto da avversario mister Andreucci.

Michele Flori