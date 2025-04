Pistoiese-San Marino: Sfida Cruciale in Serie D per la Corsa ai Playout

Quando mancano ormai solamente cinque partite al termine della stagione regolare, ogni domenica è fondamentale. Lo sa la Pistoiese, che è reduce da quattro vittorie di fila, ma lo anche il San Marino, che viene invece da due pareggi consecutivi e, trovandosi in quartultima posizione, ha estrema necessità di fare punti in chiave playout. Ecco perché il match di questo pomeriggio, che si giocherà al Calbi di Cattolica alle ore 15 senza pubblico di stampo arancione per evitare il rischio di ’incroci pericolosi’ con i tifosi riminesi, avrà molteplici chiavi di lettura per le due compagini.

"Sfideremo una squadra ostica - ha detto Alberto Villa, tecnico arancione - che ha bisogno di punti e che cercherà di giocare a calcio, considerando oltretutto che si trova sul proprio campo. Il San Marino ha elementi importanti in rosa come Branduani, portiere esperto, due giovani in attacco che fanno molti movimenti e calciatori esperti in mediana. Dieci giorni fa, in inferiorità numerica, ha rimontato due gol al Tuttocuoio e domenica scorsa ha strappato un pareggio a Piacenza. I biancazzurri sono vivi sotto tutti i punti di vista e noi dovremo stare molto attenti". La Pistoiese sarà chiamata a ripartire dalla forza del proprio reparto difensivo, che non ha subito gol nelle ultime tre gare e che, nel 2025, è il migliore dell’intera Serie D: "Una statistica come questa deve dare convinzione ai ragazzi della forza che hanno - ha aggiunto Villa - perché vuol dire che stanno lavorando e hanno lavorato benissimo in questi mesi. Sulla determinazione e sul loro impegno non ho mai dubitato, ma quando ci sono anche i numeri a dimostrarlo la soddisfazione è doppia. Ci piacerebbe proseguire su questa strada, considerando inoltre che abbiamo quasi sempre giocato con terzetti difensivi differenti. Fin dal mio arrivo, non ho mai avuto a disposizione tutti e sei i ragazzi nello stesso momento e ciò ci fa capire davvero quel che stiamo facendo da tanti mesi ad oggi".

Non saranno della partita gli infortunati Accardi, Cuomo e Donida, mentre rientra tra i convocati Polvani. Presente in lista anche l’ultimo arrivato Tofanari, su cui Villa si è espresso in modo positivo: "Niccolò era svincolato e ha aspettato la Serie C fino a gennaio, poi alcune situazioni non sono andate per il verso giusto ed è rimasto senza squadra. Ha qualità tecniche che non sono in dubbio, ma a livello di ritmo ha bisogno ancora di migliorare per mettersi al pari degli altri compagni di squadra. Può giocare sia nei tre del reparto arretrato che come quinto di centrocampo, lo ha fatto a Rimini anche nella scorsa stagione con buoni risultati. La sua duttilità sarà preziosa per questo finale di stagione: speriamo che possa presto essere al 100%, perché si tratta di un calciatore davvero importante".

Michele Flori