La Pistoiese torna alla vittoria: al "Melani" è 3-1 al Sasso Marconi

Pistoia, 2 marzo 2025 – La Pistoiese torna al successo superando 3-1 il Sasso Marconi allo stadio Marcello Melani, nella nona giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. Con questi 3 punti, la squadra allenata da Alberto Villa conserva il quarto posto in classifica a quota 49, avvicinando la terza posizione del Tau, a 53. Distanti, troppo, le prime due della graduatoria: il Forlì capolista ha infatti 63 punti, il Ravenna è secondo a 61: la promozione, ormai, è una chimera. Domenica prossima 9 marzo la formazione arancione ospiterà l’Imolese, rivale di rango.

Partita dominata in lungo e largo dai padroni di casa, che passano in vantaggio dopo appena 7’ di gioco: Simeri appoggia al limite a Stickler, che con un sinistro forte e preciso insacca sul primo palo. Al 18’ i bolognesi si salvano, spazzando il pallone nei pressi della linea di porta. Due minuti più tardi un tiro di Pinzauti dal limite dell’area di rigore è rimpallato da un difensore. Alla mezz’ora la Pistoiese raddoppia: magistrale calcio piazzato di Maldonado e palla in rete per la gioia dei tifosi locali.

Al 44’ l’arbitro annulla un gol a Simeri per fuorigioco dello stesso attaccante. Ripresa effervescente. Al 2’ Simeri ci prova dai 25 metri: il pallone finisce di poco a lato. Al 14’ scambio Pinzauti-Grilli che favorisce l’inserimento di Simeri, che a tu per tu con Celeste si fa ipnotizzare. Tre minuti dopo, azzarda la conclusione Armaroli, ma la palla termina alta.

Al 20’ ancora Simeri si fa murare dalla retroguardia emiliana. Al 41’ gli ospiti accorciano il punteggio: fallo di mano di Grilli nei sedici metri, Geroni spiazza Cecchini dal dischetto. Al 43’ Sparacello fa tutto da solo, scarta un paio di avversari, ma si trascina il pallone sul fondo. Proprio allo scadere, Stickler recupera palla e crossa per Sparacello, che salta il portiere e deposita in rete a porta vuota.

TABELLINO

PISTOIESE – SASSO MARCONI 3-1

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Cuomo (1’ st Mazzei); Stickler, Boccia (11’ st Grilli), Maldonado, Basanisi (11’ st Greselin), Kharmoud; Simeri (49’ st Giometti), Pinzauti (30’ st Sparacello). A disposizione: Valentini, Maloku, Diodato, Foresta. Allenatore: Villa.

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste; Barattini (11’ st Jassey), Cinquegrana, Marcaletti, Mambelli; Pampaloni (39’ st Bonfiglioli), Galassi (22’ st Montanaro), Geroni; Balleello (30’ st Pirazzoli), Mancini (11’ st Baietti), Armaroli. A disposizione: Albieri, Pelloni, Lisanti, Micheal. Allenatore: Pedrelli.

ARBITRO: Scarpati di Formia.

MARCATORI: 7’ Stickler, 30’ pt Maldonado; 42’ Geroni (rig.), 45’ st Sparacello. NOTE: giornata serena, spettatori 1235. Ammoniti: Marcaletti, Cinquegrana, Polvani, Basanisi, Boccia. Angoli 7-5. Recupero 1’, 6’.