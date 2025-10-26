Pistoiese Test di Progresso da superare

Nona giornata di campionato per la Pistoiese, che questo pomeriggio, alle 14.30, sarà ospite del Progresso al campo sportivo Clara Weisz di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Guardando la classifica si potrebbe pensare ad una partita facile: seconda contro diciassettesima, 16 punti da un lato, cinque dall’altro. Antonio Andreucci però tiene tutti sulla corda e non vuole vedere cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi. "II Progresso è una squadra mediamente giovane – ha affermato il tecnico arancione in conferenza stampa – che sette giorni fa ha strappato un punto importante a Rovato. Nei giorni scorsi ha tesserato Belcastro, un trequartista con oltre 200 gare tra i professionisti e ha in rosa Calabrese, un giocatore che ho allenato due anni in passato e di cui conosco le qualità. Non scordiamoci che abbiamo avuto meno giorni rispetto a loro per preparare la partita e anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. In questo girone non ci sono partite scontate.

La Pistoiese si presenterà in terra emiliana con le buone sensazioni provenienti dal trionfale mercoledì di Coppa Italia, che ha permesso all’Olandesina di staccare il pass per gli ottavi. "Tre giorni fa la prova dell’intero gruppo è stata di spessore – ha fatto notare Andreucci – e non solo chi è entrato nel tabellino dei marcatori. Ciò dimostra la serietà del nostro organico e di tutti i giocatori che ne fanno parte. Il centrocampo a tre? Chi gioca in mezzo deve dare una mano in fase offensiva e in questo senso il gol di Rossi in Coppa è stato esemplificativo. Ma anche altri, come Sciortino, hanno fatto molto bene. Riccardo ha giocato mercoledì perché aveva e ha la mia più completa fiducia, ha risposto alla grande ed è il giusto premio per il lavoro che fa ogni settimana".

Col passare delle settimane prosegue anche il percorso di crescita di una Pistoiese che dovrà provare ad inanellare qualche vittoria consecutive per conquistare la vetta del girone. "In questo momento siamo a buon punto - ha concluso Andreucci - ma ci sono ancora margini per migliorare. Siamo a fine ottobre, pensare di essere arrivati al massimo sarebbe un grande errore".

Michele Flori