Pistoiese travolge Corticella 5-0: Kharmoud, Pinzauti e Polvani protagonisti

pistoiese

5

corticella

0

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini (dal 26’ st Mosti); Mazzei, Polvani (dal 1’ st Accardi), Bertolo; Diodato, Greselin, Maldonado, Boccia (dal 38’ st Baragli), Kharmoud; Sparacello (dal 13’ st Simeri), Pinzauti (dal 32’ st Giometti). A disp. Donida, Maloku, Stickler, Paci.

All. Villa

CORTICELLA (4-4-2) Malagoli; Cavallini (dal 1’ st Bonetti), Chmangui, Ribello (dal 30’ st Brighi), Ercolani; Alboni, Manga (dal 1’ st Bovo), Lo Giudice (dal 1’ st Casadei), Mion; Manara (dal 22’ st Gessaroli), Rizzi. A disp. Mezzadri, Ofoasi, Cisotto, Morisi.

All. Nesi

ARBITRO Gambirasio di Bergamo (Casale, Fatati)

MARCATORI Kharmoud al 2’ pt, Pinzauti al 6’ pt, Polvani al 13’ pt, Sparacello al 39’ pt, Simeri al 43’ st

NOTE Ammonito Lo Giudice

Recuperi 1’, 2’

Dopo tre sconfitte consecutive la Pistoiese torna a vincere e lo fa in scioltezza per 5-0 ai danni di un Corticella totalmente assente dal match dall’inizio fino al triplice fischio finale. Una partita cominciata e di fatto subito conclusa, con gli arancioni capaci di segnare tre reti in soli tredici minuti e di archiviare la pratica senza patemi d’animo.

Fin troppo arrendevoli i biancazzurri, che hanno lasciato praterie in ogni porzione di campo alla Pistoiese, comunque brava e agonisticamente cattiva ad incanalare la gara senza lasciare scampo ai bolognesi.

Con la vittoria ottenuta al Melani la Pistoiese si riprende il quarto posto, complice anche il passo falso del Tau sconfitto a Piacenza, e mette nel mirino la terza posizione occupata dal Lentigione. Ma soprattutto, il vantaggio sui lucchesi implica che nel prossimo scontro diretto gli aracnioni avranno a disposizione due risultati su tre per evitare lo spauracchio della quinta piazza.

A sbloccare la partita, dopo nemmeno 120 secondi dal fischio iniziale, è Kharmoud, che riceve palla da Greselin sull’out mancino e con un preciso destro a giro batte Malagoli. Cambia il marcatore ma l’esito è il medesimo anche al minuto 6, quando Pinzauti pesca l’angolino con una conclusione dalla distanza. La Pistoiese non si ferma e va a segno anche al 13’ con Polvani, che con una perfetta incornata scarta il cioccolatino offertogli da Maldonado su calcio di punizione.

La gara virtualmente si chiude qui, anche se gli arancioni trovano il 4-0 prima dell’intervallo grazie a Sparacello, che sul primo palo anticipa tutti con un colpo di testa. Nella ripresa i ritmi calano notevolmente e Villa concede l’emozione del debutto al secondo portiere Mosti e al giovane Baragli, prodotto del settore giovanile arancione. L’ultimo gol di giornata porta la firma di Simeri, che con una splendida punizione dalla distanza firma il pokerissimo e mette i titoli di coda sulla contesa.

Michele Flori