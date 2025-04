Pistoiese travolge Corticella 5-0: Villa elogia squadra e giovani esordienti

E’ un Villa finalmente sorridente quello che si presenta in sala stampa dopo il largo successo della Pistoiese ai danni del Corticella. Un 5-0 che lascia poco spazio alle interpretazioni e che proietta la Pistoiese al quarto posto, in attesa della trasferta di Altopascio che coinciderà col termine della stagione regolare.

"Avevamo grande voglia di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte che per noi sono state una novità in negativo - ha detto il tecnico arancione -. Gli episodi ci hanno condannato nelle ultime settimane, mentre stavolta ci sono stati favorevoli, perchè nel primo tempo su quattro occasioni abbiamo siglato quattro gol. Ma ciò che più mi è piaciuto è lo spirito e l’atteggiamento di tutti i giocatori, che hanno messo in campo fame, intensità e cattiveria agonistica. Al netto della classifica, che vorremmo fosse sempre migliore, dobbiamo interpretare ogni partita con questa voglia e intensità. Abbiamo avuto anche la possibilità di far esordire due giovani: per loro è stata una grande occasione di crescita".

Il mister ha poi elogiato la prova dell’intero collettivo, soffermandosi sul centrocampo: "Greselin e Boccia hanno fatto un match importante ma le loro qualità non sono mai state in discussione. Entrambi hanno mezzi tecnici notevoli ma anche margini di miglioramento, seppur per motivi diversi. Devo dire che tutta la squadra nel complesso ha disputato un’eccellente gara, dagli attaccanti che hanno ritrovato il gol, che per loro è fondamentale, alla difesa che non ha concesso niente agli avversari".