La Pistoiese non va oltre il pareggio col Tuttocuoio: 1-1

Ponte a Egola (Pisa), 9 febbraio 2025 – La Pistoiese non va al di là dell’1-1 sul campo del Tuttocuoio, nella sesta giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. In virtù di questo risultato, gli arancioni restano al quarto posto della classifica a 42 punti assieme al Lentigione, ma vedono allontanarsi ancor di più la prima posizione, condivisa da Forlì e Ravenna: adesso le due squadre romagnole hanno ben 12 punti di vantaggio a 11 turni dalla fine del torneo. La promozione diretta in serie C appare una Chimera.

Squalificati Mazzei e Kharmoud, il tecnico Alberto Villa deve fare a meno anche dell’infortunato Accardi. Ne primo tempo fa tutto o quasi la Pistoiese, ma a passare in vantaggio è il Tuttocuoio. Al 4’ il tiro-cross di Diodato mette in seria difficoltà Carcani, che si salva con un colpo di reni, spedendo il pallone in calcio d’angolo. Al 7’ il vantaggio dei locali: è Sansaro a realizzare il gol con una conclusione da dentro area che non dà scampo a Valentini, preferito a Cecchini da Villa.

Rimessa laterale direttamente in area, rimpallo di testa, il pallone arriva sui piedi di Sansaro, il cui mancino deviato da un difensore gonfia la rete alle spalle del portiere orange. Al 13’, sul calcio di punizione di Maldonado dalla trequarti destra, triplice opportunità per gli arancioni: di testa Simeri colpisce il palo alla destra dell’estremo difensore, poi Maloku e Greselin falliscono il colpo vincente. Al 26’ è Pinzauti a colpire la traversa con un tiro da fuori.

Avvio di ripresa pro Pistoiese: al 4’ Simeri va vicinissimo al pari con un bel destro in acrobazia. Al 29’ ancora Simeri è pericoloso in area di rigore, ma la palla finisce in corner. Al 33’ arriva il pari arancione: dapprima è Boccia, tutto solo, a calciare a botta sicura (ma un difensore respinge), poi è Simeri che conclude un paio di volte prima di depositare in scivolata il pallone in rete. Al 38’ la Pistoiese reclama il calcio di rigore per una presunta manata in area di Veron a Simeri: l’arbitro fa proseguire il gioco. Al 40’ Maldonado, direttamente da calcio di punizione, sfiora la traversa. Al 50’ Sparacello ha l’ultima opportunità, ma il suo diagonale dalla destra è telefonato e per Carcani non ci sono problemi a parare il pallone.

Tabellino

TUTTOCUOIO – PISTOIESE 1-1

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Casari (34’ st Haka), Sansaro (40’ st Russo), Fino, Chiti (27’ st Del Rosso), Lorenzini; Benericetti (34’ st Centonze), Boiga.

A disposizione: Dainelli, Forte, Severi.

Allenatore: Firicano.

PISTOIESE (3-5-2): Valentini; Cuomo, Polvani, Donida; Diodato (10’ st Stickler), Greselin, Maldonado, Basanisi (14’ st Sparacello), Maloku (27’ st Boccia); Simeri, Pinzauti.

A disposizione: Cecchini, Mosti, Bertolo, Grilli, Giometti, Paci.

Allenatore: Villa.

ARBITRO: Testai di Catania.

MARCATORI: 7’ pt Sansaro; 33’ st Simeri.

NOTE: giornata piovosa. Ammoniti: Diodato, Boiga, Chiti, Fino, Veron. Angoli: 3-7. Recupero: 2’,