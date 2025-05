Pistoiese, ultimi preparativi per Ravenna. Grilli titolare, ballottaggio in difesa

Dici Ravenna e il pensiero va al 26 gennaio scorso, quando la Pistoiese andò a giocarsi lo scontro diretto al Benelli con soli cinque punti di ritardo dalla vetta. L’esito di quel match e tutto quanto accaduto nei mesi successivi fanno ormai parte del passato ed è al presente che gli arancioni dovranno pensare. Quel presente si chiama ancora Ravenna, la formazione contro cui l’Olandesina si giocherà la semifinale playoff domenica alle ore 19. A quasi quattro mesi di distanza dall’ultimo incrocio tante cose sono cambiate, a cominciare dal divario, in termini di punti in classifica, tra le due compagini.

I romagnoli hanno chiuso la stagione regolare con tredici punti di vantaggio nei confronti dei ragazzi di Villa e proprio grazie a questo margine avranno, oltre al fattore campo favorevole, anche due risultati su tre a disposizione. Tradotto: la Pistoiese dovrà necessariamente vincere nei novanta o nei centoventi minuti per accedere alla finale. C’è poi l’ingarbugliata questione del ripescaggio, col Ravenna che occuperebbe, in caso di successo nella post-season, un’ottima posizione nella graduatoria per l’eventuale completamento organico in Serie C. Dal canto proprio invece la formazione arancione non potrà far altro che vincere le due gare di playoff e incrociare le dita. Una missione che sarà ancor più impegnativa alla luce delle due pesanti assenze con cui dovrà fare i conti la Pistoiese.

Al Benelli mancheranno sia Tommaso Mazzei che Luis Maldonado, entrambi espulsi nella scorsa partita di Altopascio e puniti dal giudice sportivo con un turno di squalifica. Alberto Villa sarà quindi chiamato a rimescolare le carte per schierare il miglior undici possibile. Dietro Accardi e Bertolo, in campo dal primo minuto anche domenica scorsa, saranno confermati, mentre Polvani e Donida si giocano la terza maglia disponibile. Al posto di Maldonado dovrebbe esserci Andrea Grilli, con Basanisi e Boccia favoriti per occupare le slot di mezzali. Solito ballottaggio sulla fascia destra, con Diodato in vantaggio su Stickler, mentre in attacco sono pronti a scendere in campo dall’inizio Pinzauti e Sparacello.

Michele Flori