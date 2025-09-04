Pistoiese verso l’esordio. Tutti i dubbi di Andreucci

Mancano tre giorni all’esordio in campionato della Pistoiese, che domenica alle 15 ospiterà l’Imolese nella prima giornata di campionato. Gli arancioni hanno iniziato la stagione col piede giusto, passando il turno in Coppa Italia e sarà altrettanto importante battezzare anche il campionato nel migliore dei modi. In casa arancione, infatti, è risaputo quanto sia fondamentale non perdere terreno in partenza. Dodici mesi fa, una Pistoiese con tanti punti interrogativi vinse appena tre delle prime sette partite, accumulando un importante ritardo già a inizio novembre, al momento del cambio in panchina. Quest’anno Andreucci dovrà provare a invertire un trend che vede l’Olandesina vittoriosa all’esordio solo in uno degli ultimi undici campionati, una maledizione da rompere il prima possibile.

Come accaduto in Coppa Italia, il tecnico della Pistoiese avrà l’abbondanza delle scelte in tutti i reparti, visto che sono da considerare arruolabili anche Alluci e Pinzauti, che domenica erano out per squalifica. La partita col Tuttocuoio è servita all’allenatore proprio per valutare condizione e stato di forma di parecchi elementi della rosa. Bertolo e Polvani sono ancora delle certezze difensive. In mezzo al campo Andreucci ha schierato sia Biagi che Maldonado, in una sorta di ‘esperimento. Alla domanda in conferenza stampa su una possibile convivenza, Andreucci è stato chiaro: "In allenamento hanno giocato spesso insieme – queste le sue parole nel post-partita –. Sono due giocatori di grande valore e per me è una coesistenza abbastanza semplice da proporre".

In mediana però scalpitano anche Alluci, Rossi e Campagna, già protagonista contro i neroverdi. In attacco continua a faticare Simeri, che non ha ancora trovato la via del gol, mentre si è già sbloccato e lo ha fatto in modo determinante Federico Russo.

Dopo i venti minuti scarsi di quattro giorni fa, è probabile che Andreucci possa aumentare il suo minutaggio, senza comunque farlo giocare da titolare. D’altronde anche davanti non mancano le alternative, da Alagna a Diallo passando per Pinzauti.

Michele Flori