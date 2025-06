Pistoiese vicina all'acquisto del difensore Mattia Gennari

Per costruire una casa è necessario che le fondamenta siano solide e per costruire una squadra vincente è necessario che la retroguardia sia solida. Deve essere stato proprio questo il pensiero di Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese, nell’avviare la trattativa per portare in arancione il difensore Mattia Gennari. Un affare che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe in dirittura d’arrivo e che porterebbe in dote alla squadra arancioni uno dei migliori giocatori della categoria. Gennari è reduce dalla promozione in Serie C con la Sambenedettese, di cui è stato un pilastro inamovibile con 32 presenze e poco meno di tremila minuti all’attivo nell’arco del campionato. In passato però il nativo di Città di Castello ha militato per molti anni tra i professionisti, collezionando oltre 250 gettoni in Serie C. Un difensore che, nonostante non sia più giovanissimo dato che compirà 34 anni a dicembre, rappresenta un’assoluta garanzia per qualsiasi retroguardia in Serie D. Quello di Gennari per altro sarebbe un ritorno, avendo già indossato la maglia della Pistoiese per sei mesi nella stagione 2021/22.

Il suo approdo all’ombra del Melani permetterebbe al tecnico Andreucci di allestire fin da subito una difesa granitica composta, oltre che da Gennari, anche da Accardi e Bertolo, che sono prossimi ad essere riconfermati dopo quanto fatto di buono nella stagione scorsa. L’innesto del classe 1991 apre anche le porte ad un ‘indizio’ di natura tattica, legato ad un sempre più probabile utilizzo della difesa a tre. Già durante la prima conferenza stampa, l’allenatore arancione aveva dichiarato di non essere vincolato a un solo modulo, ma di voler valutare quale soluzione adottare in base ai calciatori a disposizione. Se l’acquisto di Gennari divenisse ufficiale, la Pistoiese si troverebbe con tre centrali di spessore per la categoria, senza considerare che sono ancora in corso i dialoghi per valutare le posizioni di Donida, Mazzei e Polvani. Intanto, la Pistoiese è in procinto di piazzare il primo colpo del proprio calciomercato estivo.

Michele Flori