Pistoiese, Villa punta sul lavoro per superare le sconfitte e affrontare Corticella

Come rialzare la testa dopo tre sconfitte consecutive? Per Alberto Villa c’è una sola risposta possibile: lavorando. Alla vigilia della sfida interna col Corticella (fischio d’inizio al Melani alle 15), il tecnico della Pistoiese ha toccato temi a lui cari fin dai primi giorni sulla panchina arancione, ovvero quelli legati al sacrificio e all’abnegazione durante la settimana. "La squadra si è allenata bene anche nei giorni scorsi – ha sottolineato Villa – e su questo aspetto è difficile qualcosa ai giocatori per quel che ho visto io nel corso dei mesi. Il gruppo è determinato e ha fatto il massimo per provare a scacciare i pensieri negativi che sono emersi dopo gli ultimi ko. L’unico modo per uscire da un momento negativo è lavorando perchè le magie nel calcio, così come nella vita, non esistono. I ragazzi si sono applicati a testa bassa e con grande umiltà, fondamentale per approcciare le partite nel migliore dei modi. Nelle scorse uscite anche gli episodi hanno avuto un peso e nello specifico non ci sono mai stati favorevoli, ma dobbiamo avere noi la forza di far svoltare le situazioni a nostro vantaggio".

Corticella e Tau saranno le prossime due avversarie della Pistoiese, in due incontri fondamentali per delineare il cammino dell’Olandesina ai playoff: "Nelle situazioni difficili come queste bisogna guardare di partita in partita – ha sottolineato Villa –, anche perché troveremo in entrambi i casi due formazioni che hanno bisogno di punti. Il destino è nelle nostre mani: con due vittorie saremo sicuri almeno del quarto posto, ma ora non voglio guardare oltre la prossima gara".

L’allenatore arancione dovrà fare a meno degli squalificati Basanisi e Grilli e degli infortunati Foresta e Simeri, ma avrà a disposizione Accardi e Polvani, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni e fanno parte dell’elenco dei convocati. Due rientri importanti per il rush finale durante cui servirà l’apporto di ogni singolo calciatore: "Il bilancio della mia esperienza non può che essere positivo – ha commentato Villa –. Se andiamo a vedere i dati e la media punti i numeri danno ragione a quanto sto dicendo. Le ultime gare, di cui io in primis non sono soddisfatto, non possono e non devono macchiare quel che abbiamo fatto da novembre a marzo, in un lungo periodo nel corso del quale la squadra ha dimostrato di essere viva e di credere negli obiettivi prefissati. Indubbiamente ad aprile avremmo potuto fare qualcosa in più, ma abbiamo ancora la possibilità di prenderci ciò che vogliamo e i ragazzi ne sono consapevoli. Vogliamo provare a regalare una gioia alla società che per tutta la stagione ci è stata a fianco e che ha fatto degli investimenti importanti per far ripartire il calcio a Pistoia".

Michele Flori