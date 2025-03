Pistoiese, vittoria di corto muso con l'Imolese al ‘Melani’: 1-0

Pistoia, 9 marzo 2025 – Preziosa vittoria di “corto muso”. La Pistoiese supera l’Imolese con il punteggio di 1-0 allo stadio Marcello Melani, nella decima giornata di ritorno del girone D del campionato di calcio di serie D. La squadra arancione s’impone grazie al gol dell’attaccante Simeri nel primo tempo. Con questi 3 punti, rinsalda la quarta posizione in classifica con 52 punti, avvicinando la terza, occupata dal Tau (53), sconfitto 1-0 sul campo del Lentigione. Playoff ormai acquisiti quando siamo a 7 turni dal termine del torneo: per la promozione in serie C lottano invece Forlì, primo a quota 66, e Ravenna, secondo due lunghezze sotto.

Adesso il campionato di serie D si prende un periodo di pausa, per dare spazio agli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. La Pistoiese riprenderà i propri impegni domenica 23 marzo, giocando alle 14.30 a Piacenza. Tornando alla gara con l’Imolese, il successo è meritato. Gli uomini allenati da Alberto Villa lo hanno legittimato al di là delle occasioni avute dai rivali. La prima insidia è di marca ospite: all’8’, infatti, Vlahovic conclude dalla distanza: il portiere orange Valentini blocca senza problemi. Al 23’ traversone di Kharmoud dalla sinistra, incomprensione tra Adorni e Agbugui di cui approfitta Simeri per siglare quella che si rivelerà la rete della partita.

Al 35’ spizzata di Raffini per Mattiolo, con quest’ultimo che calcia centralmente: per l’estremo difensore, una semplice telefonata. Sessanta secondi più tardi, Mattiolo si presenta a tu per tu con Valentini, ma Cuomo rientra spedendo il pallone in calcio d’angolo. Al 42’ un colpo di testa di Polvani sugli sviluppi di un corner finisce di poco a lato. Al 5’ della ripresa Simeri tenta la botta da fuori: la palla è messa in angolo. Alla mezz’ora Greselin tira dal limite e per il portiere sono brividi. Al 33’ Maldonado pesca Polvani con un preciso calcio piazzato, ma la conclusione di quest’ultimo sorvola la traversa. Al 38’ cross di Simeri per Diodato che colpisce al volo: pregevole la respinta di Adorni, Al 52’, infine, è Vlahovic a provare il gol della domenica: il pallone sibila vicino al palo, terminando la propria corsa sul fondo.

TABELLINO

PISTOIESE–IMOLESE 1-0

PISTOIESE (3-5-2): Valentini; Donida, Polvani, Cuomo; Stickler (18’ st Diodato), Basanisi (21’ st Greselin), Maldonado, Boccia (39’ st Grilli), Kharmoud (48’ st Mazzei); Simeri, Sparacello (25’ st Pinzauti). A disposizione: Mosti, Maloku, Giometti, Paci. Allenatore: Villa.

IMOLESE (3-4-1-2): Adorni; Ale, Dall’Osso (17’ st Pierfederici), Ballanti (37’ st Elefante); Barnabà, Vlahovic, Brandi, Agbugui (27’ st Garavini); Manes; Raffini (9’ st Melloni), Mattiolo (27’ st Gasperoni). A disposizione: Lopez, Nistror, Manzoni, Cocchi. Allenatore: D’Amore.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme.

MARCATORE: 23’ pt Simeri.

NOTE: giornata nuvolosa. Ammoniti: Simeri, Cuomo, Diodato. Angoli 3-7. Recupero 2’, 6’.