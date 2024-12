La Pistoiese torna a vincere in trasferta: 3-1 alla Zenith Prato

Prato, 1° dicembre 2024 – La Pistoiese si sblocca in trasferta, battendo 3-1 la Zenith Prato, nella quattordicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Dopo oltre due mesi (la precedente vittoria fuori casa datava 22 settembre 2024, 2-0 al Progresso), gli arancioni tornano a conquistare i 3 punti lontano dallo stadio Marcello Melani. Grazie a questo successo restano sesti in classifica, ma agguantano a 25 punti l’Imolese, sconfitta 2-0 a Riccione. Al di là del valore non trascendentale dell’avversaria – la Zenith è penultima con il peggior attacco del raggruppamento – la Pistoiese ha disputato un bel primo tempo, concentrata attenta e soprattutto continua nella sua ricerca del gol, e una ripresa di controllo, con una leggera sofferenza nel finale di gara.

Notevole la differenza di valori tra le due squadre. Tra gli arancioni, indisponibili Kharmoud, Tascini, Bertolo e Donida. Sono gli ospiti a fare la partita, come blasone e graduatoria impongono. All’8’ pallone perso da Perugi in fase di impostazione, ripartenza di Sparacello, tocco di Greselin per Basanisi, che in diagonale dalla destra sigla il vantaggio arancione. Al 14’ bis orange, ma il diagonale dalla destra di Sparacello è respinto con i piedi dall’estremo difensore Brunelli. Al 24’ destro dal limite di Greselin, deviato in calcio d’angolo da un difensore.

Alla mezz’ora, primo tentativo dei padroni di casa: sugli sviluppi di un corner, Rosi svetta di testa, ma non trova lo specchio della porta. Al 33’, sempre sugli sviluppi di un tiro della bandierina, cross di Maldonado, colpo di testa di Sparacello e deviazione in rete sottomisura di Maloku. Il centro, comunque, va all’attaccante. Al 43’ iniziativa personale di Sparacello, che si libera di un paio di avversari, entra in area, arriva sul fondo e tira: pallone messo in angolo. Al 44’ tiro potente, ma non preciso di Basanisi dalla distanza: palla sul fondo.

L’avvio di secondo tempo è su ritmi decisamente più bassi. Al 16’ Basanisi ci riprova: diagonale dalla sinistra, stavolta impreciso. Al 27’ la Pistoiese cala il tris: traversone di Basanisi dalla destra e splendida semirovesciata di Sparacello, che insacca la sfera. Alla mezz’ora Sparacello, indemoniato, ci riprova, ma questa volta la conclusione in acrobazia non trova la porta. Al 32’ bel destro, forte e preciso, di Cellai da fuori: Cecchini è battuto e la Zenith si rianima. Al 51’ il portiere orange evita il raddoppio della Zenith, respingendo con bravura un’inzuccata di Fiaschi. La Pistoiese incassa i 3 punti e guarda già a domenica prossima, allorché al “Melani” scenderà il Forlì secondo della classe a quota 30: vincere significherebbe un bel passo in avanti. La vetta, occupata dal Tau, dista ancora 7 lunghezze.

TABELLINO ZENITH PRATO – PISTOIESE 1-3 ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Casini (31’ st Moretti), Fiaschi, Fiore, Perugi (37’ st Saccenti); Kouassi, Cecchi, Rosi; Bicchierini (7’ st Moussaid); Cellai, Mertiri (7’ st Falteri). A disposizione: Landini, Malpaganti, Pupeschi, Toci, Danti. Allenatore: Settesoldi. PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Accardi (29’ st Dibenedetto); Diodato (6’ st Cuomo), Basanisi, Maldonado (34’ st Grilli), Greselin, Maloku; Pinzauti (44’ st Balleello), Sparacello (50’ st Larhrib). A disposizione: Valentini, Lo Piano, Innocenti, Paci. Allenatore: Villa. ARBITRO: Costa di Catanzaro. MARCATORI: 8’ Basanisi, 33’ pt Maloku; 26’ Sparacello; 31’ st Cellai. NOTE: giornata serena. Ammoniti: Mazzei, Cuomo. Angoli: 5-8. Recupero: 0’, 6’.