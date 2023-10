Pittaluga, punizione che si infila all’incrocio. Il Mesola continua a viaggiare in testa da solo

mesola

: Calderoni, Lucci, Perini, Manari, Pittaluga, Telloli, Marandella (46’ Casette), Veronese (70’ Malagutti), Igboeli (50’ Cozzino), Boscolo Anzoletti (84’ Allegrucci), Mangolini (75’ Pagan). All. Salvagno.

SPARTA BOLOGNESE: Baldani, Drei, Tirello (75’ Baldi), Russo (32’ Gordini), Giunchedi, Gavelli, Visani (54’ Bacchilega), Galassi (71’ Penazzi), Battiloro, Mainetti, Conti (85’ Cardelli) . All. Merenda

Arbitro: Samaritani (Ra).

Reti: 17’ Pittaluga.

Note: ammoniti Igboeli, Telloli, Cozzino, Pittaluga, Gavelli, Giunchedi.

Continua l’avventura del Mesola come capolista solitaria del campionato di Promozione, grazie alla vittoria con una combattiva Sparta Bolognese. Sono gli ospiti che al 9’ con Battiloro si fanno vedere, il centravanti calcia dal limite e la palla esce di poco alla sinistra di Calderoni. I padroni di casa replicano qualche minuto dopo con Marandella, il cui tiro sorvola la traversa. E’ il solito Pittaluga, al 17’, con una magistrale esecuzione di punizione a portare in vantaggio il Mesola. Sistemato il pallone ad alcuni metri dalla linea dell’area di rigore, lo calcia superando la barriera e ponendo la palla alle spalle del portiere e gonfiando la porta sotto il sette. Si riprende con rasoiata rasoterra di Manari, certamente il migliore e vera diga in difesa, leggermente deviata da un difensore, ma ancora nello specchio della porta, e Baldani si allunga e devia in angolo. Al 39’ su passaggio dalla destra arriva il pallone sui piedi di Mainetti che calcia alto da buona posizione.

Nella ripresa il 51’ Mesola con Mangolini passa in mezzo all’area ma Cozzino arriva tardi per deviare la palla in porta. Dopo una decina di minuti sono gli ospiti a produrre un bellissimo scambio in velocità al limite dell’area mesolana, con alcuni calciatori che di prima mettono Mainetti, ad un passo dentro l’area in condizioni di calciare al volo, ma il suo tiro è di poco alto sulla traversa. I padroni di casa subiscono poi l’arrembaggio degli ospiti forse col pensiero già al big match di mercoledì su campo del Comacchio, ma finisce così.

c.c.