Più forti delle assenze. Zebre, tre punti pesanti

VIAREGGIO (4-3-3): Nucci; Romanelli, D’Alessandro, Bertacca, Ivani; Gabrielli G., Apolloni (18’ st Morelli), Belluomini C.; Gabrielli I.L. (24’ st Tieu Kapieu), Pegollo (51’ st Baroni), Galligani (41’ st Bertelli). All. Vangioni.

LARCIANESE (4-3-1-2): Della Pina; Porciani, Di Giulio, Belluomini F. (39’ st Bagni), Lucaccini; Crecchi (42’ st Iannello), Salerno, Marianelli; Minardi (42’ Bolognini); Rosselli, Falorni (44’ st Tocchini). All. Cerata.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara (Bo-Mucci).

Reti: 36’ st Belluomini C., 50’ st Pegollo. Note: espulso Marianelli; ammoniti Gabrielli G. e Salerno.

VIAREGGIO – Vincere sporco, da squadra scaltra e nonostante le tante, pesanti, assenze. Questo si chiedeva al Viareggio, alla vigilia dell’insidiosa partita contro la Larcianese, e questo i ragazzi di Valter Vangioni hanno fatto. Vittoria per 2-0 arrivata grazie alla panchina, perché sì i cambi, nello specifico Morelli e soprattutto Tie Kapieu, hanno fatto la differenza anche oltre alla sciocca espulsione rimediata da Marianelli, per un duro interventi senza senso su Morelli a metà campo, al 79’. Vangioni senza Videtta, Lollo e Purro, opta per Gianmarco Gabrielli mezz’ala di inserimento e Ion Lorenzo Gabrielli alto sulla destra. È soprattutto il primo a metterci tanta garra ed il suo tiro dal limite dopo appena 30“ chiama Della Pina alla deviazione sopra la traversa. Il Viareggio preme, ma senza la giusta cattiveria, così la Larcianese controlla senza particolari affanni. Dopo un tentativo del solito Gianmarco Gabrielli, parato in due tempi dal portiere, l’occasione più grossa capita a Galligani ma l’esterno, servito al bacio da un anticipo di Ivani, dopo esser entrato in area allarga troppo il piatto.

Il primo tempo si chiude con qualche paura di troppo, paura che cresce quando, al 1’ della ripresa, Rosselli ci mette troppo a calciare appena entrato in area. Ion Lorenzo Gabrielli ci prova con un piatto al volo, ma al Viareggio serve altro. Così Vangioni toglie Apolloni ed inserendo Morelli passa al doppio centravanti, ma non basta ancora e così si cerca il guizzo vincente con Tieu Kapieu. L’ivoriano che tutti chiamano per nome di battesimo ‘Cedric’ sfonda sulla destra e mette dentro, la palla arriva a Galligani che calcia alto. Prove di gol che arriva puntuale, dopo l’espulsione di Marianelli, a 9’ dalla fine quando un nuovo traversone di ‘Cedric’ è preda di Cosimo Belluomini che insacca da centro area. È la svolta e la ciliegina sulla torta arriva al 5’ di recupero, quando Morelli lancia Pegollo che di piatto raddoppia.

Sergio Iacopetti