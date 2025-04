Play off e play out: oggi le semifinali decisive per promozioni e retrocessioni

Tornano in campo oggi le squadre impegnate nei play off e play out. Gare molto importante con in programma le semifinali per salire di categoria e decisive per gli spareggi riguardanti le retrocessioni. Le partitissime nei play out, inizio alle 16, sono Sagginale-Atletico Casini Spedalino (girone D) e Porta Romana-Dinamo Florentia (girone E). Il Sagginale ospita lo Spedalino con sfida che si gioca sul campo di Ronta del Mugello; mentre per il derby fiorentino in campo al Bozzi alle Due Strade, stadio del Porta Romana. In caso di parità, dopo i tempi regolamentari, si disputeranno i supplementari. Se persiste la parità non saranno tirati i calci di rigore, ma si salva la meglio classificata in campionato.

Da ricordare che nel girone D è già promosso il Settimello. Oggi semifinale play off fra Jolo-Albacarraia, la vincente incontrerà la Folgor Calenzano. Nel girone E promosso il Reggello, già in finale play off Barberino Tavarnelle-Incisa, per la forbice dei 10 punti, che giocheranno domenica prossima 4 maggio in campo neutro.

F. Que.