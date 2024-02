Play-off e play-out. Sarà determinante la differenza punti in testa e in coda

A sette giornate dalla fine si inizia a delineare la classifica e le posizioni play-off e play-out. Partendo dalla post season che vale un altro posto in serie D, oltre alle prime classificate dei due gironi di Eccellenza Toscana, la vittoria del Signa a Cerchiaia sul Mazzola rischia di estromettere la squadra di Argilli, attuale quinta, dagli stessi play-off. Se infatti, recita il regolamento, la distanza tra la seconda della graduatoria e la quinta fosse pari o superiore a dieci punti (al momento è +13) in quel caso la vice capolista accederebbe direttamente al secondo turno dei playoff senza giocare il primo. Il Mazzola e chi lo insegue (Colligiana, Baldaccio Bruni e Foiano a -4 da Cruciani e compagni) devono quindi cercare di ottenere più punti possibili da qui alla fine della regular season e sperare che il Signa, che tra l’altro ha già riposato, rallenti un po’ la sua ottima marcia visto che arriva da 13 risultati utili di fila. Discorso simile per i playout: se tra la quintultima, attualmente la Lastrigiana a quota 29, e la penultima, il Firenze Ovest con 20 punti, ci saranno 10 o più punti di distanza quel turno play-out non si giocherà mentre si disputerebbe solo quello tra quart’ultima, attualmente l’Asta Taverne e terzultima, l’Audax Rufina.