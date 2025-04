Play-off e play-out: tutte le partite dei gironi D, E e F

Iniziano i play-off e i play-out: tutte le partite sono in programma alle 16. Nel Girone D l’unica semifinale dei play-off è Pelago-Cavriglia: il Reconquista di San Piero a Sieve, secondo, grazie alla "forbice", attende la vincente in finale.

Nel Girone E le semifinali sono Impruneta Tavarnuzze-Florence e Bibe-Campiglia. Nel Girone F non si giocano i play-off: il Daytona, in virtù della "forbice", è già ammesso alla fase successiva. Una sola partita di play-out in ognuno dei tre gironi fiorentini: le penultime sono tutte retrocesse a causa della "forbice".

Nel Girone D si gioca il derby mugellano tra Sant’Agata e Sandro Vignini Vicchio. Nel Girone E si affrontano San Giusto Le Bagnese e Sales. Nel Girone F il Cobra Kai è impegnato in trasferta sul campo degli empolesi del Monterappoli. Si tratta di partite secche sul campo della squadra meglio classificata. In caso di parità al 90’ si giocheranno i tempi supplementari, ma senza calci di rigore: al 120’ passa il turno, o conquista la salvezza, la squadra di casa.