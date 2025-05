Play-off e play-out: Virtus Libertas e Rubierese in semifinale, Guastalla fuori

Tredici reggiane prolungano la loro stagione ai play-off e play-out fra Prima e Seconda categoria. Conferma la propria superiorità la Virtus Libertas che regola (2-1) la FalkGalileo conquistando l’argento del girone C e la semifinale casalinga contro la Madonnina. Per i locali sblocca da sottomisura Nicoletti, poi gli ospiti impattano ad inizio ripresa con la fiondata del mediano ex di turno Leone, ma Harmah risolve una mischia.

Missione compiuta per la Rubierese che supera (3-1) gli Original Celtic Boys sfilando il 4° posto alla Madonnina grazie ad una miglior differenza reti globale che vale il derby sul terreno della FalkGalileo. Per i biancorossi double di capitan Vanacore (penalty e azione personale), poi sigillo del mediano Iossa, mentre per i biancoverdi a segno Keita.

Inutile remuntada da 0-2 a 3-2 per il Guastalla sulla Solierese: l’obiettivo play-off sfuma per un punto dopo che i rossoblù lo avevano sempre centrato nelle ultime due stagioni. A segno il bomber Allai, abile a sfruttare un rimpallo, poi rasoterra di Truzzi smarcato da Mezzani, infine Bigi risolve una mischia.

Lo shoot di Tagliavini confeziona il pari per la Campeginese sul sintetico della Madonnina e il conseguente visto per il play-out in gara unica fra le mura amiche contro l’altra matricola Corlo, corsaro (4-1) su un Boca Barco demotivato.

Amaro doppio capitombolo per l’Atletic Progetto Montagna che cade (5-4) sul terreno della Virtus Correggio, ma anche un blitz non avrebbe salvato i bismantovini.

Una rete di Arioli sigla l’1-1 del San Prospero Correggio a S.Ilario, indispensabile per il pass finale play-off contro la vincente di Virtus Mandrio-Rapid Viadana. I gialloverdi regolano (3-1) la Saxum United grazie alla forza della panchina lunga da cui si alzano i match-winner Melis e D’Elia; in precedenza botta e risposta fra Arletti e Zoina.

Un double di Chiodini condanna ai play-out il Santos 1948 che dovrà misurarsi con la Virtus Bagnolo presa a ceffoni (0-5) dai campioni del Novellara. Stessa sorte per il Real Casina che soccombe a Cavriago contro il Celtic. Divertente 2-2 fra United Albinea e Fellegara coi locali che volano in finale play-off, migliorando il risultato della scorsa stagione, dove aspettano la vincente di Fellegara-Carpineti. Ospiti sempre in vantaggio con Rubbiani e Prati, ma sempre riagguantati da Franceschetti e Kessabi.

Fondamentale blitz del Puianello che si garantisce il doppio play-out con la Boiardo Maer: dopo la sfortunata autorete siglata Di Iorio, ci pensa il doppiettista Kokolari con due conclusioni da fuori a ribaltare il match, intervallate dall’incornata di Albertini.

In Terza categoria ribaltone per l’argento nuovamente del Cavriago che viola Gatta grazie ad un’autorete, sfruttando i ko del duo Vetto-Rivalta. Gli appenninici scivolano a Gavasseto nonostante la rete di punta inventata da Cappucci, annullata e sorpassata da Bigi e Bedogni. Inizio-shock a Cadelbosco per il Rivalta che incassa la doppietta di Stirparo, poi recuperata dal missile di Scialò e dal tocco di Mbaye, ma i locali sprintano con Fontana. Solo nel finale la Plaza Montecchio firma il blitz (4-1) sul Fogliano steso da Nikolai e Mattias Lusetti, Silvi e Busanelli; provvisorio pari di Malagutti.