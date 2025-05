Play-off Serie C: Pescara e Vis Pesaro avanzano, sorteggio fase nazionale a Firenze

Una conferma (Pescara, 2-1 alla Pianese) ed una sorpresa (Vis Pesaro, "corsaro" ad Arezzo) nelle gare del secondo turno dei play-off. Intanto a Firenze si è svolto il sorteggio della fase nazionale. Cinque le sfide che si disputeranno su 180 minuti, con andata e ritorno, in programma, rispettivamente domani e mercoledì 14 maggio.

Ingresso nella competizione per Feralpisalò, Torres e Monopoli, terze classificate e teste di serie nel sorteggio, abbinate, rispettivamente, a Crotone, Atalanta Under 23 e Giana Erminio. Debutto play-off anche per un’altra testa di serie, il Rimini, squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie "C", che si troverà di fronte la Vis Pesaro. Completa il quadro la sfida tra Pescara (testa di serie per il miglior piazzamento) e Catania. In caso di risultato di parità dopo i 180’, accederà al secondo turno nazionale la squadra testa di serie.

Questo, dunque, il programma del primo turno: Atalanta Under 23-Torres, Giana Erminio-Monopoli, Catania-Pescara, Crotone-Feralpisalò e Vis Pesaro-Rimini.