Play-off. Stabiliti i criteri degli spareggi di fine stagione

Nell’ultimo Consiglio direttivo, la Lega nazionale Dilettanti ha stabilito i criteri di svolgimento degli spareggi promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza. Sette i posti in palio per la Serie D 202425 tra le 28 partecipanti ai play off nazionali che da fine maggio prossimo si affronteranno in due turni con gare di andata e ritorno. Gli abbinamenti di entrambe le fasi sono stati stabiliti tramite sorteggio integrale per aree nord, centro e sud (in quest’ultima collocato l’Abruzzo per equilibrare il numero delle società partecipanti). I nomi delle formazioni saranno comunicati dai Comitati regionali alla LnD entro il 13 maggio 2024. Nel Primo Turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso Comitato che ordinariamente ha più di un girone di Eccellenza. Per quanto riguarda la Toscana, il girone B, cui fanno parte le squadre senesi, è stato abbinato a un girone laziale (gruppo G). Il raggruppamento A a uno dell’Emilia Romagna (gruppo I).