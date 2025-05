Play-out decisivo tra Traiana e Figline: Morbidelli fiducioso per la salvezza in Serie D

di Francesco Tozzi

"C’è un pò di apprensione, ma sono fiducioso". Si avvicina il play-out tra Traiana e Figline per stabilire quale delle due compagini resterà in serie D e Luciano Morbidelli infonde ottimismo. Il presidente dei biancorossi ha ricordato che, comunque vada, la quintultima posizione in classifica a 39 punti rispecchia le aspettative iniziali del club di piazza Coralli.

"Come società – ha affermato – dalla dirigenza fino allo staff tecnico e ai giocatori, abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati, nonostante la sfortuna di esserci imbattuti in alcuni infortuni importanti. L’obiettivo di avvio campionato, ovvero quello di stabilirsi in zona play-out, è stato raggiunto. Con il nostro organico, che ha un budget nettamente inferiore a quello di altre squadre, abbiamo fatto il possibile. Fortunatamente ci sono dei ragazzi eccezionali e un mister a mio parere sprecato per questa categoria, perché possiede delle importanti qualità tecniche". Elogi a Sacconi e soci e a Becattini, per un bilancio positivo della stagione regolare appena conclusa che ha segnato il ritorno in quarta serie del dopo un anno di assenza. Morbidelli, al netto del vantaggio dei due risultati su tre che consentirebbe di mantenere la categoria con un pareggio, spera di centrare una vittoria.

"L’unica preoccupazione per me – ha aggiunto senza mandarle a dire – è quella di rivivere un play-out come quello di due anni fa alle Due Strade con il Grosseto, un vero e proprio furto. Ovviamente non chiediamo niente, ma non vogliamo neanche essere presi in giro. Se l’arbitraggio sarà all’altezza, come mi auguro che sia, deciderà il campo l’esito della gara. E sento che potremmo avere buone possibilità di salvarci".

L’incontro tra le valdarnesi si disputerà domenica 11 maggio alle 16 allo stadio Matteini. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si ricorrerà ai tempi supplementari. Persistendo la parità al 120’, non verranno effettuati i calci di rigore ma resterà in serie D la squadra che gioca in casa, quella meglio piazzata in classifica al termine della stagione. La prevendita dei tagliandi, attiva da ieri nei locali della segreteria del club, andrà avanti oggi e domani dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12.