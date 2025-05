Play-out decisivo tra Traiana e Figline: chi resterà in Serie D?

di Francesco Tozzi

Una valdarnese resterà in serie D e un’altra sarà costretta a tornare in Eccellenza, andando a fare compagnia alla Sangiovannese. Il play-out tra Traiana e Figline emetterà il verdetto: o dentro o fuori. Entrambe le compagini si giocano un’intera stagione allo stadio Matteini. Il , tra alti e bassi a causa di alcuni seri infortuni, ha scalato il girone di ritorno concludendo il campionato a 39 punti – 4 in più della precedente esperienza in serie D – posizionandosi alle spalle del Follonica Gavorrano e a due lunghezze dall’Aquila Montevarchi. Il Figline, dopo un’annata sulle montagne russe e ben tre allenatori avvicendati, ha dimostrato di voler mantenere la categoria punendo 4-1 il Livorno neopromosso in serie C. Sarà una sfida non adatta ai deboli di cuore, nella quale entrambe le squadre in campo saranno impegnate ad ottenere la vittoria. I terranuovesi, dalla loro, hanno il vantaggio di giocare in casa grazie alla miglior posizione in classifica raggiunta al termine della stagione regolare. Al termine dei 90 minuti, infatti, se il risultato sarà in parità, i tempi supplementari decreteranno il club che manterrà la categoria. Persistendo la parità al 120’, non verranno effettuati i calci di rigore, ma resterà in quarta serie il Traiana.

Becattini ha chiesto ai suoi sacrifici disumani, perché mantenere la D ripagherebbe il furto subito due anni fa alle Due Strade con il Grosseto. Tanti gli ex tra le due formazioni: Becattini, Marini, Degl’Innocenti, Privitera, Bega, Saitta, Mannella, Iaiunese e Zhupa nel , Zellini e Noferi nel Figline. Mister Becattini recupera Massai e Degl’Innocenti, mentre su Privitera pesa ancora una squalifica di tre giornate. Beoni deve invece rinunciare a Francalanci, Milli, Cavaciocchi e Nyamsi. In via eccezionale sarà possibile l’acquisto dei tagliandi anche prima della partita alla biglietteria dello stadio per i tifosi del Figline e all’ingresso a cui si accede dai campi da padel di via Torino per i supporter biancorossi. Due i precedenti nella regular season appena conclusa: vittoria del per 1-0 al Del Buffa grazie al gol dell’ex Iaiunese, pareggio 1-1 nel retour match al Matteini soltanto quindici giorni fa con reti di Torrini per i gialloblù e ancora del bomber classe 2006 per i locali. Ma oggi sarà tutta un’altra storia.

COSÌ IN CAMPO (ore 16)

TRAIANA (4-3-2-1): Timperanza; Senzamici, Bega, Saitta, Cappelli; Tassi, Mannella, Marini; Zhupa, Sacconi; Iaiunese. All.: Becattini.

FIGLINE (4-3-3): Pagnini; Ciraudo, Simonti, Noferi, Nobile; Borghi, Zellini, Torrini; Aprili, Mugelli, Rufini. All.: Beoni.

Arbitro: Cerea di Bergamo (Ceci-Di Curzio-Bortolussi).