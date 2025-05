Play-out Eccellenza: Reno e Faenza si giocano la salvezza in trasferta

Dentro o fuori. Tutto in una stagione. E un solo risultato a disposizione. Col pareggio si retrocede. Reno e Faenza scendono in campo domani – entrambe con lo svantaggio del fattore campo, ovvero in trasferta – per il rispettivo playout. In palio c’è la permanenza in Eccellenza. In caso di pareggio al 90’, si giocheranno i tempi supplementari. Perdurando il risultato di parità al 120’, a retrocedere saranno le squadre peggio classificate nella ‘regular season’, ovvero le due ravennati. Fischio d’inizio alle 16.30.

Sant’Agostino-Reno. Per il derby delle valli, al ‘Caselli’ farà molto caldo. La squadra di Sant’Alberto ha chiuso la regular season al 15° posto con 37 punti, pareggiando 0-0 col Gambettola e trascinando proprio i cesenati agli spareggi. La squadra di mister Ortolani recupera De Rose da squalifica, ma, oltre a Gabelli e Alberani, potrebbe rinunciare anche a Rambelli. Da valutare i difensori Bolognesi e Savelli, usciti malconci dalla battaglia col Gambettola. Il Sant’Agostino, che potrà contare sull’apporto di un pubblico particolarmente caloroso, ha chiuso al 14° posto con 42 punti. La Reno dovrà compiere una impresa, che comunque è alla portata. I ferraresi hanno vinto entrambi gli scontri diretti. Alla prima giornata, al ‘Nostini’, decisero le reti di Cazzadore (45’) e Anostini (48’). Troppo tardi (80’) arrivò la rete di Filippi per l’1-2 definitivo. Al ritorno, fu la rete di Roda (13’) a decretare l’1-0. Sarà anche una sfida di bomber. Da una parte il ferrarese Cazzadore, capocannoniere del girone B con 17 reti (9 su rigore), dall’altra Filippi (10).

Gambettola-Faenza. Con un girone di ritorno da zona playoff (26 punti racimolati contro i 10 dell’andata), il Faenza si è meritato di accedere allo spareggio salvezza. I manfredi hanno chiuso al 16° posto con 36 punti e affronteranno il Gambettola, che si è classificato al 13° posto con 42. I cesenati di mister Bernacci erano partiti con ambizioni di vertice, ma si sono ritrovati invischiati nella lotta per non retrocedere. I punti di forza sono il centrocampista Gadda e l’attaccante Peluso, entrambi con significative esperienze in categoria superiore. Il bomber è tuttavia Mancini con 8 reti. Fra i manfredi sono ko la punta Ulivieri (capocannoniere con 7 reti) e il centrocampista Caroli. Il bilancio stagionale degli scontri diretti è in parità e ha premiato le squadre di casa. All’andata, alla prima giornata, il Gambettola vinse 3-0 con reti di Samoré, Zabre e Mancini. Al ritorno al ‘Neri’, l’undici di mister Cavina, portò a casa i 3 punti in extremis, grazie alla rete di Bertoni al 93’.