Play-out Promozione: Chiantigiana sfida Viciomaggio a Staggia Senese

Si gioca oggi il primo play-out del girone C di Promozione con la Chiantigiana che se la vedrà col Viciomaggio alle 15,30. Teatro della spinta l’impianto di Staggia Senese, dopo che per tutta la stagione gli amaranto hanno giocato a Pianella vista l’indisponibilità del campo di Gaiole in Chianti.

La formazione di mister Zanelli col pari al 120’ sarebbe salva ma le insidie sono dietro l’angolo visto che gli avversari hanno in realtà delle qualità interessanti nonostante abbiano chiuso la stagione regolare al penultimo posto della classifica, con il solo Torrita alle proprie spalle.

La Chiantigiana invece è reduce da un buon periodo di forma, incluso il pareggio dell’ultima giornata contro la dominatrice del girone Sansovino. Un discreto filotto di risultati che però non è riuscito a ribaltare una stagione che invece era iniziata male col cambio di allenatore ed una lunga serie di partite senza successi.

Arbitra l’incontro di oggi Simone Ferrara della sezione di Piombino, coadiuvato da Carlo Maria Angelici (Valdarno) e Andrea Gentili (Grosseto). L’altro playout del girone C quello tra Subbiano e Dicomano si gioca invece domenica 27 aprile.