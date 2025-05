Play-out Serie D: Follonica Gavorrano retrocesso, Terranuova Traiana e Trestina salvi

Oltre ai play-off si giocavano ieri i play-out del girone E di serie D. Quello che è accaduto ha del clamoroso visto che il Follonica Gavorrano, appena un anno fa giunto secondo alle spalle della Pianese, è retrocesso in Eccellenza.

Andando con ordine, a Terranuova Bracciolini andava in scena uno dei tanti derby del Valdarno con i padroni di casa del Terranuova Traiana che avevano a disposizione due risultati su tre contro il Figline di Beoni giunto in gialloblu poche a giornate dal termine del campionato. A spuntarla sono stati i padroni di casa guidati da Becattini, per altro un ex, che si sono imposti 1-0 grazie al gol di Marini al secondo minuti della ripresa. Per il Figline dopo due stagioni dunque un amaro ritorno in Eccellenza.

È amarissimo invece quello del Gavorrano, che dopo lo psicodramma di essere entrato nei playout all’ultima giornata (ne era stato fuori per tutto il campionato nonostante le difficoltà) ha perso 2-1 in casa contro il Trestina. Vantaggio maremmano di Matteucci a metà ripresa poi pari umbro al sesto minuto di recupero con Ferri Marini. Nel finale del secondo tempo supplementare (116’) Mencagli regalava la salvezza ai bianconeri di Città di Castello mandando all’inferno il Gavorrano.