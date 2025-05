Playoff alla Leon Arena: il Codogno sfida gli orange di Ghidelli

La prima squadra ospite alla Leon Arena di Vimercate nei playoff è il Codogno, quinto nel girone A e opposto quindi alla seconda classificata. La squadra di Ghidelli parte coi favori del pronostico oltre che della possibilità di poter fruire anche di un pareggio per il passaggio del turno. Contro i lodigiani l’unico sicuro assente sarà Ronchi che ha terminato la sua stagione, pressoché al completo l’organico a disposizione del tecnico che fin qui non ha mai perso da quando è subentrato a Joelson alla guida degli orange. Calcio d’inizio alle 16. Presenta così mister Ghidelli (foto). "Ci aspetta una partita molto tosta contro una squadra ben allenata. Tassi è un mister molto esperto, che conosce benissimo la categoria e sa come preparare partite del genere. Hanno un’impronta molto chiara che riflette il credo tattico del loro tecnico. Per quanto ci riguarda, non saremo condizionati dalla possibilità di passare il turno anche con un pareggio. I playoff sono lunghi? No problem, siamo pronti a dare battaglia se serve fino a metà giugno".

Ro.San.