Playoff: Bucchi prepara la formazione per l'esordio contro il Gubbio

Un ultimo allenamento, la rifinitura odierna a porte chiuse, per Cristian Bucchi per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da opporre domani sera al Gubbio nell’esordio dei playoff. La buona notizia è che è rientrato l’allarme per Dezi che dopo aver subito una botta nell’allenamento di mercoledì, negli ultimi due giorni si è allenato regolarmente con i compagni. E così l’allenatore amaranto avrà l’intera rosa a disposizione per scegliere. Di dubbi in realtà non ce ne dovrebbero essere a guardare l’ultimo mese. Se escludiamo la trasferta di Chiavari dove Bucchi scelse il turnover essendo la terza gara in otto giorni e la trasferta di Piancastagnaio dove ha scelto di preservare i diffidati, un undici base nella testa dell’allenatore ormai è consolidato ed è probabile che vada a giocare la prima sfida playoff con quegli stessi uomini. Salvo soprese ed indisponibilità dell’ultimo momento, davanti a Trombini la linea difensiva sarà guidata da Chiosa con Gilli al suo fianco. Toccherà a Renzi e Righetti, invece, presidiare le corsie laterali. A centrocampo regia affidata a Guccione con Mawuli e Dezi mezze ali: il ghanese avrà il compito di dare equilibrio, l’ex Padova maggiore inventiva scambiandosi con Guccione l’onore di gestire il palleggio qualora il numero 7 venisse francobollato come è accaduto nelle ultime partite. Davanti il tridente non si tocca con Pattarello e Tavernelli sulle ali e Ravasio al centro dell’attacco. Sull’Amiata hanno brillato particolarmente Coccia e Chierico. Quest’ultimo è un ex, dettaglio da non sottovalutare. Entrambi possono rappresentare la sorpresa nella formazione iniziale se Bucchi deciderà di sfruttare fin da subito il loro momento di forma. In questo caso il ballottaggio sarebbe rispettivamente con Righetti e Dezi. Più facile, però, che possano rappresentare soluzioni a gara in corso qualora ci fosse bisogno di iniettare corsa e freschezza. Nella partitella giocata il 1 maggio al Comunale contro la Primavera 4 di Bricca, Bucchi ha mischiato le carte non fornendo particolari indicazioni. Intanto prosegue la prevendita per la gara contro il Gubbio. A tal proposito la società ha comunicato che i biglietti per la tribuna Vip sono disponibili al prezzo unico di 75 euro, valido sia in prevendita che il giorno della partita acquistabili online e nei punti vendita autorizzati. Nota statistica: domani sera sarà presente il Var per la prima volta al Comunale. La tecnologia sarà, infatti, utilizzata nei playoff come già lo scorso anno.