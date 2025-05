Playoff campionato Opes: Magic Pizza e Grill Park Ferrara tra le favorite

Terminata la regular season, da stasera al via i playoff del campionato Opes. Le squadre verranno divise in 6 categorie. Nei playoff scudetto le favorite d’obbligo sono il Magic Pizza, campione in carica, che nei quarti di finale (gare di andata e ritorno) se la vedrà con l’agguerritissimo Bello Immobiliare e il Grill Park Ferrara che come primo ostacolo per il titolo trova la Baracca di Guendalo.

Vediamo i risultati dell’ultimo turno che hanno definitivo le classifiche finali e tutti gli accoppiamenti playoff. Nella Serie A Giara Assicurazioni il Bar la Coccinella se la vede bruttissima contro gli Irruentes, sotto 0-2, Bernardi su assist di Lavoro e raddoppio di Pagano, viene salvato dalla doppietta di Boarini, 1 a 2 servito da Sgargetta e pari con un delizioso pallonetto. Il Bar la Coccinella chiude al 3° posto dietro a Magic Pizza e Giglio e nei Play Off Scudetto incontrerà il Sidun.

La Baracca di Guendalo liquida la pratica Foto Express, 7-1 con tripletta di Platì, doppietta di Zibordi e timbri di Virgili e Conti, centra il 4° posto e si guadagna il Grill Park Ferrara nei Play Off Scudetto. Il Fast Car/Cd Costruzioni, invece, batte la Giglio, 5-3, ma non basta per arrivare nelle prime quattro e giocarsi lo scudetto, Albani e compagnia chiudono al 5° posto e nei play off di Serie A se la vedranno con Exera.

Anche al Francolino non riesce l’aggancio al 4° posto, il Basilico lo ferma sul 5-5, doppiette di Malagutti e Serafini e rete di Bianchi per il Francolino, Artioli e doppiette di Nigrisoli e Sisti per il Basilico. Francolino 6°, Basilico 7°.

Exera chiude la Serie B Edilizia Marchetti con un successo, 3-1 alla Pizzeria Zadrima, doppietta di Bergossi, gol e assist per Panzetta. Con lo stesso punteggio il Carni e Sapori sconfigge il Dolce Dormire: Zanforlin, Mazzola e Vezzani. Dopo una serie nefasta di 7 sconfitte, l’Autocarrozzeria Giudice all’ultimo tentativo centra il primo successo, battuto 3-2 il Sant’z la Barberia, a segno nell’ordine Ardizzoni, Barbieri e Valentino.