Playoff dilettantistici: Cortona Camucia e Fratticciola in corsa per il passaggio del turno

AREZZONuove sfide per le due aretine rimaste in corsa nei playoff che interessano i campionati dilettantistici. Parte infatti oggi la fase regionale con le vincenti di tutti gli altri gironi chiamate a sfidarsi per il pass al turno successivo. Un’avventura che per quanto riguarda le compagini aretine è limitata alla Valdichiana e in particolar modo al cortonese. Già perchè la lotteria degli spareggi ha premiato fin qui il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi e la Fratticciola, rispettivamente per la Prima e la Seconda categoria. Andando con ordine il Cortona Camucia è arrivato ai playoff non certo da favorito almeno considerando il piazzamento finale in campionato. Il quarto posto degli arancioneri ha significato per Peruzzi e i suoi ragazzi dover lottare contro il regolamento che prevede per quarta e quinta in classifica di giocare in trasferta con l’obbligo di ottenere la vittoria nell’arco dei 90’ di gioco o al limite entro i supplementari. Ecco allora che il Cortona Camucia prima ha eliminato il Torrenieri con un secco 2-0 in trasferta e nella finale del proprio girone ha trovato un bel successo contro il quotato Atletico Piancastagnaio, protagonista di un torneo di assoluto livello. Adesso un nuovo capitolo quello che porterà gli arancioneri ad affrontare la Casolese tra poche ore. Appuntamento alle 16 sul neutro di Monte San Savino. Il regolamento da questo turno prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari. Se dovesse persistere il pareggio si passerà ai calci di rigore. Per la Seconda categoria invece ecco la Fratticiola di scena a Rignano sull’Arno contro la Montagna Pistoiese. I giallorossi sono entrati in gioco domenica scorsa vincendo la finale contro i cugini della Fratta sul neutro di Foiano. Oggi alle 16 la sfida che mette in palio il pass con le consuete regole: in caso di parità al 90’ spazio a due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Matteo Marzotti