Playoff e mercato: weekend decisivo per il calcio toscano

Tempo di partite ancora per pochi ormai, tempo già di mercato per tutti con trattative più o meno avviate... ed alcune persino concluse o alla stretta finale. Ma andiamo con ordine, partendo da chi gioca: oggi in campo le semifinali playoff di Terza con una versiliese in corsa (lo Sporting Forte dei Marmi) e domani tocca al Seravezza Pozzi nell’ultima giornata del campionato di Serie D e soprattutto al Pietrasanta nella finale playoff del girone A di Promozione Toscana.

Domani poi ci sono anche le finali playoff nei gironi A di Eccellenza (Sestese-Castelnuovo Garfagnana alle 15 sul campo neutro di Porcari) e di Prima categoria (il derby lucchese Corsagna-Capannori che si giocherà alle 16 in Versilia: allo stadio “XIX Settembre“ di Pietrasanta).

Serie D (34ª giornata). Gli ultimi 90 minuti della regular season vedono il Seravezza, già sicuro di fare i playoff (ma non si sa ancora in quale posizione), impegnato in trasferta al “Malservisi-Matteini“ contro il Follonica Gavorrano che ha bisogno di punti per la matematica certezza di evitare i playout. La terna designata è con l’arbitro Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria e gli assistenti di linea Beatrice Neroni di Ciampino e Cristiano Rosati di Roma 2. All’andata vinse il Seravezza 1-0. Domani alle 15 però i verdazzurri potrebbero fare un po’ di strategico turnover lasciando a riposo i diffidati Lagomarsini, Bedini e Greco. Attualmente i versiliesi sono terzi in classifica a -1 dal secondo posto del Foligno e a +2 sul GhiviBorgo quarto. Ma sia gli umbri sia i colchoneros della Media Valle del Serchio hanno partite ben più agevoli domani per cui il Seravezza potrebbe poi ritrovarsi quarto facendo la semifinale playoff in trasferta. L’obiettivo dei verdazzurri invece è giocarla in casa.

Promozione (finale playoff). Domani alle 16 allo stadio “Martini“ di Castelfranco di Sotto il Pietrasanta in posizione di vantaggio in virtù del miglior piazzamento in regular season (dunque gli basterà anche il pareggio, ma in questo caso dopo i tempi supplementari, per andare al quadrangolare finale che mette in palio un posto in Eccellenza) affronta la Larcianese. Dirigerà il fischietto Gianluca Noto di Pisa, coadiuvato dai guardalinee Samuele Michele Scellato di Prato e Francesco Dell’Agnello di Pontedera.

Terza categoria (semifinale playoff). Oggi alle 16 al “Quartieri“ di Aulla lo Sporting Forte dei Marmi, arrivato 5° in regular season, affronta in posizione di svantaggio i padroni di casa del Monti. I nerazzurri di Andrea Fiaschi devono vincere per forza per andare in finale playoff. L’altra semifinale odierna del girone unico di Massa Carrara è Don Bosco Fossone-Gragnolese.

Mercato. Intanto il Forte dei Marmi 2015 ha annunciato ufficialmente (come già anticipato da noi qui su La Nazione un paio di settimane fa) Gabriele Panizzi come nuovo direttore sportivo della prima squadra in Promozione. Panizzi, scelto da David Lupoli (che resta ds ma solo della Juniores Regionale Élite degli squali) sbarca in Versilia dopo le sue due ottime stagioni alla San Marco Avenza ed in precedenza l’anno positivo al Romagnano.