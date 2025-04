Playoff e Playout: Atletico Casini Spedalino e Olimpia Quarrata in lotta per la salvezza

Archiviata la regular season, in Prima e Seconda categoria arriva il momento di playoff e playout in una domenica da cuori fortissimi. Si parte dalla Prima Categoria, girone D: con il Quarrata e l’AM Aglianese che hanno sfiorato i playoff, l’unica compagine ancora in gioco è l’Atletico Casini Spedalino che dovrà lottare con il coltello fra i denti per conquistare la salvezza agli spareggi: battere il Sagginale, nel match che andrà in scena a Borgo San Lorenzo domani alle 16, sarà l’unica strada percorribile. Anche perché, in caso di parità, il regolamento premierebbe i mugellani, che hanno chiuso la stagione regolare davanti a Compagnone e soci.

Fara fede la graduatoria anche in Seconda Categoria, dove non mancano le sfide di richiamo. Iniziando dal girone B e da quel Pescia – Chiesina Uzzanese che, sempre domani alle 16, si giocherà nel più capiente stadio di Altopascio a seguito delle polemiche relative al limite massimo di 100 spettatori dello stadio dei Fiori in attesa del rilacio del CPI. Ricco anche il programma del girone C (stesso giorno e stessa ora delle gare precedenti) con le semifinali playoff che vedono impegnate ben tre pistoiesi su quattro squadre: il San Niccolò, dopo aver mancato la promozione diretta, ci riprova ospitando al Bellucci di Agliana la Virtus Montale e partendo da una miglior classifica, mentre a Montemurlo il Jolly dell’aglianese Ermini affronterà la Montagna Pistoiese di Zinanni. In chiave playout infine, l’Olimpia Quarrata ha un solo risultato: per restare in categoria, dovrà violare il terreno di gioco della Valbisenzio.

Giovanni Fiorentino