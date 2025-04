Playoff e Playout: Atletico Casini Spedalino salvo, Chiesina Uzzanese in finale

C’è chi festeggia, perché può continuare a sognare la promozione. Chi è felice, perché si è salvato. E chi (salvo eventuali ripescaggi) dovrà ripartire dalla Terza Categoria. Ieri si sono tenuti i playoff ed i playout di Prima e Seconda Categoria e per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di tracciare un bilancio, che per qualcuno è definitivo.

Si parte dalla Prima Categoria, girone D, che incorona l’Atletico Casini Spedalino vincitore del playout: Compagnone e Bucciantini hanno ribaltato il vantaggio dei padroni di casa del Sagginale (ai quali sarebbe bastato un pari al termine dei supplementari per salvarsi) e messo al firma sotto una salvezza giunta in extremis che permette al club di riprogrammare un nuovo anno in in Prima (insieme a Quarrata, AM Aglianese).

Scendendo in Seconda, si riparte dai playoff del girone B, con la semifinale Pescia – Chiesina Uzzanese (giocata ad Altopascio per permettere un maggior afflusso di pubblico, dopo le polemiche sorte in settimana a causa della capienza dello stadio "Dei Fiori", ncd) a rappresentare indubbiamente l’incontro di cartello. Ed è stato il Chiesina, da "outsider", a spuntarla: Forcieri e Quiriconi hanno certificato il 2-1 (gol della bandiera rivale segnato da Michelotti) che vale un biglietto per la finale contro il Ghiviborgo.

Chiusura con il girone C, dove il quadro sorride: la finale playoff sarà San Niccolò – Montagna Pistoiese. Gli aglianesi, come da pronostico, si sono aggiudicati la semifinale contro la Virtus Montale, vincendo di misura (1-0). Stesso punteggio che gli uomini di Zinanni hanno fatto registrare a Montemurlo contro i padroni di casa del Montemurlo Jolly (con questi ultimi che partivano con due risultati su tre a disposizione in virtù del miglior piazzamento): Ciacci su rigore ha deciso un incontro sospeso dall’arbitro per più di venti minuti a causa dell’infortunio di Mattia Petrolini, calciatore della Montagna. Nulla da fare infine per l’Olimpia Quarrata, che era di scena a Vaiano: i quarratini avrebbero dovuto vincere per assicurarsi la salvezza, ma ad aggiudicarsi i playout sono stati i locali della Valbisenzio grazie ad un rigore trasformato quasi allo scadere dei supplementari. L’attenzione andrà ad ogni modo al prossimo fine settimana, quando per qualcuno tornerà il momento di tornare in campo.

Giovanni Fiorentino