Playoff e Playout Eccellenza: Cannara sfida Ellera, Narnese contro Angelana

PERUGIA – Una due giorni di playoff e playout in Eccellenza. Si comincia oggi alle 16 con la prima semifinale playoff tra Cannara e Ellera in programma allo Spoletini. Due risultati su tre per i rossoblù di Ortolani alla luce del miglior piazzamento al termine della regular season. I corcianesi di Tomassoli arrivano lanciati agli spareggi dopo aver conquistato di rincorsa il quinto posto. A dirigere la sfida sarà Apuzzo di Terni, coadiuvato da Giacometti di Gubbio e Spena di Perugia. Monday night invece per l’altra semifinale, quella che mette di fronte Narnese e Angelana al Gubbiotti. Un posticipo forzato, visto che a Narni è in corso di svolgimento la Corsa dell’anello. Direzione di gara affidata a Fanelli di Perugia. Conicella di Città di Castello e Caravella di Perugia gli assistenti. Si gioca invece oggi alle 16 l’unico playout, visto che Castiglione del Lago e Città di Castello sono già retrocesse in Promozione. Il Pontevalleceppi ospita l’Umbertide Agape. Due risultati su tre per la compagine di Del Bene. Al Borgioni arriva però un’Agape che sa dalla scorsa estate di doversi giocare agli spareggi la permanenza.