Playoff e playout in Prima Categoria: inizia la corsa per salvezza e promozione

Iniziano oggi playoff e playout in Prima Categoria, con gli ultimi verdetti ancora da decidere. In verità le formazioni coinvolte nella lotta per non retrocedere giocheranno soltanto oggi: sarà salvezza per chi vince (o pareggia ma ha una miglior posizione in classifica) e retrocessione in Seconda per chi perde. Invece per quanto riguarda i playoff, quella odierna non è che la prima (per chi vince naturalmente) di una serie di cinque partite da vincere: non solo gli spareggi promozione del girone ma anche quelli regionali che porteranno la formazione vittoriosa automaticamente in Promozione.

Nel girone G il Savarna gioca a Santa Sofia con lo sfavore della classifica e tra una settimana chi vince affronta il San Vittore. Nel girone G la salvezza si decide, purtroppo, in uno scontro fratricida tra l’Only Sport Alfonsine e il San Pancrazio del vulcanico presidente Guberti. Mentre nell’altra gara del raggruppamento, il Modigliana sarà opposto allo Sporting Predappio. Nel girone F, invece, un solo playout, quello della Virtus Faenza che fa visita in gara secca al Fly Sant’Antonio.

Programma Prima Categoria (ore 16,30). Girone G. Playoff: Santa Sofia-Savarna. Playout: Modigliana-Sporting Predappio, Only Sport Alfonsine-San Pancrazio. Girone F. Playoff: Tozzona Pedagna-Pontevecchio. Playout: Fly Sant’Antonio-Virtus Faenza. u.b.