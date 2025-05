Playoff e Playout: Pietracuta sfida Mezzolara, Corticella e Sammaurese in Serie D

Giornata di playoff e playout dall’Eccellenza alla Prima Categoria con tante squadre di casa nostra in campo. Partendo dall’Eccellenza e dal match che oggi il Pietracuta giocherà sul campo del Mezzolara nella finale playoff del girone B. Non si vuole fermare la squadra della Valmarecchia che in semifinale ha battuto il Castenaso. Giornata di playoff anche in Promozione dove oggi si giocano tanto al ’Valentino Mazzola’ Young Santarcangelo e Misano. La vincente, poi, andrà a dare battaglia alla vincente del girone C. Incroci tutti da vivere anche in Prima Categoria con i novanta minuti di fine stagione tra Bellaria Igea Marina e Torconca. Risalendo in serie D occhi puntati sui playoff, ma soprattutto sui playout dove Corticella e Sammaurese si daranno battaglia per restare in categoria.

Serie D. Girone D (ore 16). Poule scudetto (3ª giornata): Livorno-Forlì. Classifica: Forlì, Livorno 3; Sambenedettese 0. Playoff (semifinali): Ravenna-Pistoiese (ore 19), Lentigione-Tau Altopoascio. Playout: Corticella-Sammaurese.

Eccellenza. Girone B (ore 16.30). Finale playoff: Mezzolara-Pietracuta. Supercoppa: Correggese-Tropical Coriano 3-0. Promozione. Girone D (ore 16.30). Playoff (finale di girone): Young Santarcangelo-Misano. Classifica finale: Fratta Terme 80; Young Santarcangelo 78; Misano 76; Riccione 60; Cervia United 57; Classe 54; Diegaro 53; Bakia Cesenatico 50; Civitella 45; Savignanese 41; San Pietro in Vincoli 40; Sparta Castelbolognese, Stella 39; Forlimpopoli 34; Bellariva Virtus 31; Edelweiss 29; Verucchio 23; Frugesport 22.

Prima Categoria (ore 16.30). Girone G. Playoff (finale di girone): San Vittore-Santa Sofia. Classifica finale: Bagnacavallo 60; S. Vittore 57; S. Sofia, Savarna 50; Meldola 44; Pianta 43; Savio 41; R. Fusignano 39; Carpena 38; Vecchiazzano, F. Ghiaia 37; Modigliana, Only Sport, S. Pancrazio 36; Sp. Predappio 33; Marina 14. Girone H. Playoff (finale di girone): Bellaria Igea Marina-Torconca. Classifica finale: Roncofreddo 58; Bellaria Igea Marina 57; Torconca 55; Granata 51; Gatteo 46; Victoria, Sant’Ermete 45; Rumagna 44; Bagno di Romagna, Ronta Arpax 40; Real San Clemente 39; San Bartolo Gabicce Mare 34; Due Emme 33; Morciano 26; Asar 24; Mondaino 18.