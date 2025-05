Playoff e Playout Seconda Categoria: Sfide Cruciali per la Promozione

Primo passo verso la possibile promozione per le formazioni di Seconda Categoria che si sfidano a partire da oggi nei playoff e nell’andata dei playout. Nel girone M, già promossa la Stella Azzurra Zolino, sono quattro ravennati a contendersi la vittoria per accedere allo spareggio regionale. La Vis Faventia, che parte con i favori del pronostico, visto il terzo posto in campionato, ospita sul sintetico del San Rocco, il Brisighella in un sempre sentito derby: in evidenza il bomber del girone Karasse Kane (16 gol, compreso quello tolto dal giudice sportivo) che sfida il San Rocco in una gara secca con i supplementari ma non i rigori: in caso di ulteriore parità, infatti a passare in finale sarebbe la Vis Faventia, meglio piazzata al termine della stagione regolare. Grande interesse anche per l’altra semifinale al Comunale di Lavezzola tra i locali del Centro Erika e il San Rocco. Centro Erika piazzatosi al secondo posto in classifica e, dunque, legittima favorita per la vittoria finale, lanciata anche dalla forza offensiva di Gedis e Klevis Kaja, bomber da 10 gol a testa. Nel girone N si disputa una sola semifinale dei playoff, quella del "Solfrini-Rossi-Lombardi" di Fiumana, teatro delle gesta della Fiumanese che se la vedrà con il Mezzano, per un certo periodo davanti a tutti in campionato. Chi vince se la vedrà con la Polisportiva 2000 tra una settimana.

Tengono banco anche i playout che, al contrario di tutte le altre categorie, si disputano con partite di andata e ritorno, favorendo la squadra meglio piazzata al termine delle due sfide, ma solo in caso di parità. Nel girone M al "San Prospero di Imola", i locali del Jcr Juvenilia se la vedranno con il Bagnara: ritorno previsto tra una settimana. Nel girone N, sfida forlivese per la salvezza tra Real e Deportivo Roncadello. Programma Seconda Categoria (ore 16,30). Playoff. Girone M: Centro Erika-San Rocco, Vis Faventia-Brisighella (campo San Rocco sintetico, Faenza). Girone N: Fiumanese-Mezzano. Già in finale Polisportiva 2000. Playout (andata). Girone M: Jcr Juvenilia-Bagnara. Girone N: Real-Dep. Roncadello (campo Tre Ville, San Pietro in Campiano).

u.b.