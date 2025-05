Playoff e Playout Serie D Girone F: Atletico Ascoli fuori dai giochi

Prendono il via questo pomeriggio alle 16 i playoff e i playout del Girone F di Serie D. Il rammarico in casa Atletico Ascoli, e in particolare del Patron Graziano Giordani che tanto ha investito in questa stagione, anche nel calciomercato invernale, è di non essere riusciti ad agguantare almeno il quinto posto, l’ultimo utile per disputare gli spareggi promozione. Spareggi che in realtà potrebbero anche rivelarsi inutili in quanto le vincitrici dei nove gironi nazionali andranno poi a comporre una graduatoria per eventuali ripescaggi, al momento decisamente improbabili. Ma intanto Teramo, Chieti, L’Aquila e Fossombrone avranno una chance che i bianconeri hanno gettato alle ortiche a causa di un pessimo girone di ritorno con soli 17 punti in altrettante gare. E così oggi alle 16 allo stadio ‘Bonolis’ di Piano d’Accio il Teramo ospiterà il Chieti mentre al ‘Gran Sasso d’Italia’ L’Aquila riceverà la visita del Fossombrone. Le vincitrici delle due semifinali, che si giocheranno fino ai supplementari e in caso di parità passerà la squadra di casa meglio classificata, si affronteranno poi nella finale in programma domenica prossima. Discorso diverso per i playout dove chi perderà retrocederà direttamente in Eccellenza a fare compagnia alle già retrocesse Fermana e Isernia. Allo stadio ‘Vincenzo Savini’ il Notaresco di Mister Massimo Silva, sempre alle ore 16, riceverà la Civitanovese mentre al ‘Claudio Tomei’ il Sora affronterà il Roma City. Proprio il Sora, avversario dell’Atletico Ascoli nell’ultima giornata di campionato, sperava che la vittoria conquistata allo stadio ‘Del Duca’ per 2-0, sarebbe bastata per rimanere in serie D. E invece i ragazzi di Mister Massimiliano Schettino, dovranno anche loro sudare fino ai supplementari, poi in caso di parità potranno festeggiare la salvezza, proprio in virtù della miglior classifica nella stagione regolare. Insomma sarà un pomeriggio tutto da vivere con gli ulteriori verdetti di fine campionato.

Valerio Rosa