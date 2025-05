Playoff Eccellenza: il Seregno sfida la Besnatese al "Besnabeu"

La seconda e decisiva fase dei playoff – quella dei “triangolari“ – che mette effettivamente in palio i posti in Eccellenza comincia per il Seregno dal “Besnabeu“. Avete letto bene, si scrive con la “s“ e non con la “r“, non si trova a Madrid ma in provincia di Varese. Si chiama così il temutissimo “catino“ in cui gioca la Besnatese, prima avversaria degli uomini di Avella quest’oggi alle 16. Riposa il Vigevano, altra super-big della Promozione che dopo il secondo posto nel girone F (quello vinto dall’Assago) entrerà in scena tra sette giorni con la perdente di oggi o, in caso di pareggio, col Seregno. La grande festa del Ferruccio di sabato scorso con tanto di fuochi d’artificio dopo la vittoria contro la Speranza Agrate ha lasciato intendere che l’ottimismo a Seregnello non manca e anche le prime voci di mercato avvalorano queste tesi. Ma oggi sarà davvero una “battaglia“ perché in casa la compagine varesina è un osso duro da battere grazie anche a un campo non di grandi dimensioni. E poi c’è il contesto rumoroso e caldo che spesso ha fatto la differenza. Ne sa qualcosa l’Universal Solaro battuta 2-0 nel primo turno dei playoff, anche se l’accesso ai triangolari è arrivato in trasferta nella tana del Morazzone. Pane per i denti per una squadra forte come quella azzurra che nulla ha comunque da temere avendo tutte le carte in regola per sbancare. E festeggiare ancora…