Playoff Eccellenza: K Sport Montecchio Gallo sfida Vianese allo Spadoni

Per il primo turno della fase nazionale tra le vincenti i playoff di Eccellenza, domenica è in programma allo ‘Spadoni’ di Montecchio alle 16 la gara K Sport Montecchio Gallo-Vianese. La Vianese è una squadra emiliano-romagnola di un paese (Viano dell’hinterland di Reggio Emilia) di 3000 abitanti militante nel girone A di Eccellenza. Il ritorno (a Viano) domenica 1 giugno. La vincente affronterà poi la vincente tra la squadra del Lazio e della Sardegna. Vincendo il primo turno si ha la possibilità di essere ripescati, vincendone due ci si può considerare in serie D.

Fermignanese-Atletico Azzurra Colli valida per la finale dei playoff di Promozione si giocherà sabato prossimo al ‘G. Bianchelli’ di Senigallia (ore 16): la vincente sarà promossa in Eccellenza. Sempre sabato (16,30) sono in programma anche i playoff di Prima categoria, seconda giornata. Girone A: San Costanzo-Atletico Mondolfo 1952 (Comunale di San Costanzo. Girone B: Ostra Vetere-Montemarciano (Pianello di Ostra. Girone C: Borgo Mogliano-Folgore Castelraimondo; FootballClub Real Montalto-Cuprense. Finale titolo regionale di prima categoria: Nuova Real Metauro- Camerano (15,30) al Comunale di Calcinelli. Finale titolo regionale di Seconda categoria, 1ª giornata: Marotta Maroso Mondolfo-Loreto (16,30) a Marotta.

