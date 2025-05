Playoff: il tridente amaranto sfida la Vis Pesaro con Ravasio ritrovato

di Andrea Lorentini

Una sconfitta e un pareggio. Il bilancio dell’ contro la Vis Pesaro è stato tutt’altro che positivo in campionato, ma domani sera al Comunale sarà tutta un’altra storia. Perchè i marchigiani dell’ex Stellone si troveranno di fronte un completamente diverso rispetto a quello che hanno affrontato a settembre e gennaio. Gli amaranto stanno bene di testa e di gambe, i biancorossi invece sono arrivati al finale di stagione con la spia della riserva accesa (una sola vittoria nelle ultime undici giornate) e contro il Pontedera hanno acciuffato la qualificazione al secondo turno playoff proprio in pieno recupero quando l’eliminazione sembrava ormai dietro l’angolo. La squadra di Bucchi avrà, dunque, i favori del pronostico potendo sfruttare il fattore campo e due risultati su tre a disposizione. Come accaduto contro il Gubbio è presumibile che si giocherà in un atmosfera calda ed elettrica con la curva "Minghelli" pronta a spingere il cavallino rampante verso la fase nazionale dei playoff. Guai ovviamente a sottovalutare l’avversario: la sfida contro gli eugubini ha insegnato che basta un dettaglio, un episodio per ribaltare sorti ed equilibri. L’ sfida la Vis Pesaro con un Ravasio ritrovato e rigenerato anche in zona gol. L’attaccante – che era a secco da due mesi – si è sbloccato proprio nel momento più importante. Una doppietta da centravanti vero oltre al solito, prezioso, lavoro per la squadra. Insieme a Pattarello e Tavernelli forma una prima linea in grado scardinare le difese avversarie con varietà di soluzioni. La partita contro il Gubbio ha confermato come il tridente amaranto possa colpire in qualsiasi momento della partita. E sei i due esterni – decisivi quasi sempre – riescono a lasciare il segno (rigore preso e trasformato, assist ed espulsione procurata il saldo finale di Pattarello e Tavernelli) anche quando non sono nella loro giornata migliore, allora la prospettiva dell’ nei playoff può essere ambiziosa.

Nel frattempo è già, nuovamente, vigilia. Oggi è prevista una seduta pomeridiana al "Giusy Conti" di Rigutino con inizio alle 17,30. Bucchi ha dimostrato di avere una formazione base in testa, ma le scelte stavolta dipenderanno anche da come i calciatori avranno recuperato lo sforzo di domenica sera. Non sono da escludere a priori, quindi, un paio di variazioni nell’undici di partenza. Difesa e centrocampo i reparti indiziati. Il tridente, invece al momento, è intoccabile.