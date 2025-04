Playoff promozione Serie A2: Montebianco Prato sfida Atlante Grosseto

Via ai playoff promozione del campionato di serie A2 di calcio a cinque, sebbene con un giorno di ritardo rispetto al programmato. Si scenderà in campo infatti solo domani e non oggi, naturalmente per quanto disposto dal Coni per le esequie di Papa Francesco. E allora anche il Montebianco Prato Calcio a 5, che torna a partecipare dopo lungo tempo ad una post season per la promozione, giocherà domani alle ore 16 la gara d’andata del primo turno che vedrà i biancazzurri affrontare l’Atlante Grosseto. Il match di ritorno, che sarà disputato in casa dei maremmani meglio classificati al termine della regular season, è invece in calendario sabato 3 maggio. Difficile fare un pronostico per questo derby che anche durante il campionato ha fornito esiti altalenanti. Infatti, il Montebianco nel girone d’andata è andato ad espugnare il campo dell’Atlante (3-0), mentre i grossetani al ritorno hanno vinto a Prato (11-3). Vedremo dunque quello che succederà al Pala Kobilica, dove il Montebianco Prato Calcio a 5 si presenterà con il tecnico Luca Pullerà fresco di rinnovo: "Ringrazio la società, il presidente e tutto lo staff dirigenziale – ha commentato l’allenatore -. E’ stato un accordo molto veloce: la società mi ha dimostrato sempre tanta fiducia e voglia di andare avanti assieme in questo percorso. E io non avevo il minimo dubbio sulla volontà di proseguire la collaborazione. Il rinnovo quindi è stato naturale. Ora c’è la post season, dove vogliamo arrivare quanto più avanti possibile, facendo sognare i nostri tifosi". Ricordiamo che in caso di superamento del turno, il prossimo avversario scaturirà dal confronto fra Buldog Lucrezia e Futsal Russi. Le altre gare del primo turno dei playoff sono: Videoton Crema-Mgm 2000, Futsal Cornedo-Orange Asti, Conit Cisterna-Sulmona, Eur-Junior Domitia, Gear Piazza Armerina-Bitonto, Kredias Monopoli-Canicattì. Due saranno le promosse in A2 Elite.

Massimiliano Martini