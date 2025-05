Playoff: Ravenna attende la semifinale contro Pistoiese o Tau Altopascio

La corsa playoff è giunta all’ultima curva. Mancano appena novanta al termine della stagione regolare, dopo di che sarà definita la griglia della post-season, con le quattro squadre rimaste in gioco che si contenderanno la conquista dei playoff e del conseguente posto al sole nella classifica dei ripescaggi.

Il Ravenna è già sicuro del secondo posto e attende di sapere chi tra Pistoiese e Tau Altopascio sarà la propria avversaria nella semifinale del ‘Benelli’ di domenica prossima. Gli amaranto, quinti a 60 punti, ospiteranno gli arancioni con un solo risultato a disposizione, la vittoria, mentre l’Olandesina, che di punti ne ha 61, sa che con un pareggio sarebbe certa del quarto posto.

I tre punti sono invece necessari ai ragazzi di Villa per alimentare la speranza del terzo posto, al momento ad appannaggio del Lentigione (64 punti). Con un successo la Pistoiese aggancerebbe i gialloblu e sarebbe avanti per differenza reti, ma al tempo stesso gli emiliani dovrebbero perdere la propria sfida casalinga con la Sammaurese, quartultima e condannata ai playout. Una combinazione di risultati tutt’altro che semplice, ma crederci è un obbligo.

Per quanto riguarda la formula dei playoff, sia la semifinale che la finale saranno in gara secca sul campo della miglior classificata, che passerà anche il turno in caso di pareggio dopo tempi regolamentari e supplementari.