Playoff scudetto: Bello Immobiliare elimina Magic Pizza e vola in semifinale

Nell’ultimo quarto di finale dei playoff scudetto “Banca Mediolanum” il Magic Pizza viene eliminato dal Bello Immobiliare. Nella gara di andata il Magic Pizza non era andato oltre l’1-1 con un Bello Immobiliare (nella foto) molto rimaneggiato, ed è molto probabilmente qui che Alushi e compagnia si sono giocati il passaggio del turno. In gara 2 nel Bello Immobiliare si registrano i rientri di Boarini, Cantelli, Bello Dastres e Nutini. Le cose sembrano mettersi bene per il Magic Pizza che al 13’ è avanti 2-0, punizione di Antoniciuc e ripartenza di Moraru; ma nel finale di primo tempo arriva la rete dell’ 1-2 con il tiro libero di Boarini. Nei primi 10’ della ripresa il Bello Immobiliare è padrone del campo, prima si registra un prodigioso intervento in spaccata del portiere Squarzoni sul tiro a botta sicura di Longhi e poi, da un’azione insistita sempre sulla destra di Bello Dastres e Vilardi, arriva l’assist in fotocopia per il comodo 2-2 di Scagliarini. Gli ultimi 10’ sono di paura e di equilibrio, con i calci di rigore che si avvicinano. Ad 1’ dallo scadere, però, Boarini riparte, duetta con Longhi, e spostato sulla sinistra, insacca imparabilmente nell’angolo opposto a mezza altezza, è il gol del 3-2 che sancisce la qualificazione in semifinale del Bello Immobiliare. Ad aspettare il Bello Immobiliare c’è il Ristorantino Sidun, in campionato le due sfide erano terminate: 4-0 per il Sidun all’andata e 7-5 per il Bello Immobiliare al ritorno.

Nei Play Off di Serie A “Giara Assicurazioni” il Fast Car/Cd Costruzioni era chiamato all’impresa dopo il 6-12 dell’andata. Si presenta con Zouaghi e Tcheuna, assenti all’andata, mentre Exera è privo di Patroncini, Bergossi e Faggioli. Il Fast Car ha il demerito di segnare solo 1 rete nella prima frazione, assist al bacio di Tcheuna sul secondo palo per Marchiori. Il secondo tempo inizia benissimo per il Fast Car, dopo 1’ gran conclusione dalla media distanza di Lefons e immediato 3-0 al minuto 3 con Zouaghi, bel colpo di tacco sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Qui è brava Exera e soprattutto il portiere Bassi a resistere, il 4-0 arriva solo al 17’; ancora con Zouaghi, finisce così. In semifinale sarà Basilico-Exera.

Nei Play Off di Serie B “Edilizia Marchetti” giocato l’ultimo quarto di finale: dopo il 4-1 dell’andata, l’Osteria Strabassotti sconfigge anche al ritorno il Ferrutensile, 4-3, Pavan, Corazza, Molinari e Artioli per lo Strabassotti, Potenza, Piccini e Cabassa per il Ferrutensile. Dall’altra parte del tabellone già disputata la Semifinale di andata: il Bar Duomo, privo tra gli altri di Bottoni, Maestri e Torres, sconfigge, 5-2, il Tabacchi Levigatura Marmi a sua volta senza Colletto, Negri e Maistrello, tripletta di Parma Benfenati e timbri di Ansaloni e Fabbri.

Nell’andata delle semifinali Play Off di Serie C “Siever Plant Engineering” l’Autocarrozzeria Giudice trova sulla sua strada un Sant’z la Barberia con soli 5 effettivi e senza portiere di ruolo, 5-0 al 10’ poi 5-1 all’intervallo e 11-1 finale: poker di Ardizzoni, tripletta di Culi e reti di Guirrini, Parisi, Cicotti e Tcheuna. Anche per gli Asini Bradi il margine è buono in vista del ritorno, 7-3 al Dolce Dormire, doppietta di Zullo e reti di Guidetti, Virgili, L. Collati, Cavicchi e D’Ascenzo.

Nei Play Off di Serie D “Gruppo RB” nella parte bassa del tabellone la seconda semifinalista è il Laudano e Misture, dopo il 5-5 dell’andata, 6-3 al Vuoiqueikiwi con parziale di 4-0 nel secondo tempo, Mvp Preti con 1 gol e 2 assist, tripletta di Rizzo e doppietta di Tiozzo. Dall’altra parte del tabellone si è disputata la semifinale di andata: 5-1 del Pkm al Sushi Tokyo, 1-0 all’intervallo di Vezzani, poi Pocaterra, Occhiali, 1-3 su punizione di Rollo, poi Scaglianti e Calabretti.

Dopo 3 giornate nella Coppa di Serie E la capolista Villaregia, contro un ottimo Ludovico, la spunta 7-4 con 6 reti di bomber Losacco; 3 punti sotto in classifica ci sono la Simel, 10-2 al Club Balcone, e il Futsal Spic, 9-6 al No Name Team.