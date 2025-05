Playoff Scudetto: G.O.77 Passi fuori, Torcigliano e Bellariviera/Leblon avanzano

C’è voluta l’ultima giornata di campionato per stabilire le ultime due qualificate ai playoff Scudetto. Ultima giornata che ha lasciato in dote un inaspettato verdetto. Il G.O.77 Passi vicecampione in carica, complice i risultati positivi di Torcigliano e Bellariviera/Leblon, è stato tagliato fuori dagli spareggi per il titolo. Successo vano quello per 7-0 sul Ctz Imballaggi, firmato Nannini 2, Cerrai, Kinsky, Galloppo, Mezzapelle e Carlesi. A pari punti dei pisani il Bellariviera/Leblon, autore di una vera impresa contro i campioni in carica dell’Arena Metato. Impresa perché la squadra viareggina a 5’ dal termine era sotto per i centri di Di Marco e Masoni. Poi le reti di Fanfani e di Baglini per il 2-2 . Due punti sopra il Torcigliano che supera 4-2 la Don Bosco Mazzola, con Giannini, Giacone Naitana e Dati. Per gli sconfitti a segno Tartarini e Benedetti. Vince 2-0 il Villa Diletta/Bayern Versilia sulla Real Nocchi, mentre il Scf Bianchi/Mda batte 4-3 l’Mb Team, con Barsotti, Capasso, Colombini e Farrugia. Per l’Mb Team a segno Giannoni, Viviani e Corno. Ventura e doppio Melis per il 3-1 Sconvolts sul Terrinca, cui non basta Turini. Dilaga la Croce Verde Discobolo 8-0 sul Piano di Mommio/Manù. Alle doppiette di Zappalà, Pardini e Amine, si aggiungono gli acuti di Brigen e Cinquini. Tra Tdl Soccer e Nuovo Mondo Fitness è 2-2. A Bitto e De Mare rispondono Bonari e Massei. Infine è 1-1 tra Hotel Virginia e Unione Quiesa Orange. Manfredi per i locali e Baroni per gli ospiti. Quarti: Arena Metato-Bellariviera/Leblon; Sconvolts-Torcigliano; Croce Verde Discobolo-Mb Team; Villa Diletta/Bayern Versilia-Scf Bianchi/Mda. Durante le festività sono andati in scena i quarti di finale della Coppa Baglini/Rizzo: Torcigliano-Mb Team 4-3 (Giannini 3, Dati/Viviani 2, Chioni); Sconvolts-Villa Diletta/Bayern Versilia 2-1 (Tarabella 2/Bianchi); Bellariviera/Leblon-Real Nocchi 5-4 d.c.r. (Michetti 2/Gigliotti, Altemura); Croce Verde Discobolo-Arena Metato 2-3 (Lafsahi, autogol/Di Bianco 2, De Jesus). Semifinali: Torcigliano-Sconvolts; Bellariviera/Leblon-Arena Metato.

Sergio Iacopetti